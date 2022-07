Marracash, Elisa e Ditonellapiaga tra i vincitori delle Targhe Tenco: niente da fare per Blanco Sono stati svelati i vincitori delle Targhe Tenco 2022, tra di loro ci sono Marracash, Ditonellapiaga ed Elisa.

A cura di Redazione Music

Marracash, Ditonellapiaga, Elisa, Simona Molinari, A67 e Ferdinando Andò sono i vincitori delle Targhe Tenco 2022. Il rapper di Barona si è aggiudicato la targa per il miglior album, bissando il successo di Caparezza e portando il rap in vetta a uno dei premi più noti per il cantautorato italiano. Cade così un'altra piccola barriera, anche perché la percezione cantautorale di marra è diversa da quella del rapper pugliese, anche se negli ultimi due album, in particolare, Marracash ha dimostrato ancora di più un'attitudine in quel senso. Da sempre considerata una delle migliori penne del rap italiano, marra è riuscito a vincere la Targa Tenco con il suo ultimo album "Noi, loro, gli altri", uscito nel 2021 che ha collezionato tre dischi di platino, mescolando, quindi, successo commerciale e autorale.

Vittoria importante anche per Ditonellapiaga che con Camouflage si è aggiudicata anche il Premio per la migliore Opera prima. La cantautrice è arrivata al grande pubblico grazie all'esibizione all'ultimo festival di Sanremo dove è salita sul palco dell'Ariston assieme a Donatella rettore con la canzone "Chimica". La giuria ha premiato la cantante attribuendole 51 voti battendo Djelem Di Mar con "Voci oltre" (50 voti), "Blanco" con Blu Celeste (45), Isotta con "Romantic Dark" (28) e "Ariete" con Specchio (27). Marracash, che ha totalizzato 53 voti, invece, si è messo alle spalle Cristina Donà con “DeSidera” (47 preferenze), Giovanni Caccamo con “Parola” (42), Max Manfredi con “Il grido della fata” (38), Erica Boschiero con “Respira” (20) e Federico Sirianni con “Maqroll” (20).

Con "O forse sei tu" Elisa e Davide Petrella si sono aggiudicati la Targa per la Migliore canzone ottenendo 53 voti e avendo la meglio su "Tiritera delle canzoni che volano" cantata da Alessandro D’Alessandro con Elio & David Riondino (43), "Ok Boomer" cantata da The Zen Circus feat. Brunori Sas (41), "Desiderio" cantata da Cristina Donà (34), "In fondo al ‘900" da Andrea Tarquini (26) e "Freccia" da Rancore (18). Simona Molinari si aggiudica la targa per la migliore interprete con "Petali" mentre i napoletani ‘A67 hanno vinto per il Miglior album in dialetto con "Jastemma", con Ferdinando Andò che si è aggiudicata quella per il Miglior album a progetto con The Gathering.