Elisa ritorna con il tour di Back to the Future, dedicato alla lotta al cambiamento climatico Elisa ritorna con un tour estivo da oltre 30 date con il “Back to life tour”: un viaggio all’insegna della natura nelle 20 regioni italiane.

Dopo il grande successo al Festival di Sanremo 2022, dove si è classificata al secondo posto con il brano "O forse sei tu", Elisa ha deciso di ritornare in tour. L'occasione? Il suo nuovo disco "Back to the future", un progetto che verrà suonato in un viaggio in tutte e 20 le regioni italiane. Una particolarità: il "Back to the Future Live Tour" sarà un momento anche di riconciliazione con la natura, un messaggio forte per l'ambiente. Si parte il prossimo 28 maggio da Verona, con una data sold out all'Arena. La cantante, infatti, sarà una delle promotrici della Campagna delle Nazioni Unite sugli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, che arrivata al suo terzo anno, sarà dedicata alla divulgazione di una nuova responsabilità nella lotta al cambiamento climatico. Tre show, il 28-30 e 31 maggio in cui la cantante sarà la protagonista, ma sarà accompagnata da tanti altri ospiti, in un'Arena allestita a "Giardino della musica".

Oltre 30 date per Elisa, che volando sul successo post-Sanremo e sul ritorno discografico con "Back to the future", sta per partire con la sua nuova avventura estiva. Il tour partirà il 28 giugno, un mese dopo l'Heroes Festival, direttamente da Bassano del Grappa. La cantante ha deciso di accompagnare i suoi impegni musicali, legandoli a doppio filo con le iniziative ambientali. Infatti parallelamente al tour, partirà il progetto Music For The Planet, realizzato da Music Innovation Hub ed AWorld a favore di Legambiente, per la messa a dimora di alberi in diverse aree italiane. L'iniziativa mira a piantare più di 500 milioni di alberi in tutta Europa, toccando il nostro paese con una percentuale molto alta: quasi nove milioni.

Il "Back to the Future Live Tour" inizierà ufficialmente il suo viaggio il 28 giugno dal "Parco dei ragazzi del 99" di Bassano del Grappa e proseguirà fino a settembre. Il viaggio dovrebbe chiudersi il prossimo 24 settembre a Roma, alla Cavea Parco Auditorium della Musica, ma le date del tour sono in continuo aggiornamento. Rispetto al passato, Elisa ha deciso di viaggiare per la prima volta in tutte le regioni d'Italia, scegliendo alcuni dei posti in cui il teatro incontra la natura, e sarà la musica a fare da colonna sonora. Tra pachi, boschi, borghi antichi, Elisa ha deciso di ricreare un immaginario visivo artistico-naturale che possa combaciare con la sua musica. Una danza del rinnovamento e della rinascita che toccherà anche le isole dal 27 agosto al 5 settembre, dove Elisa si esibirà sia a Olbia, che ad Agrigento, Siracusa e Taormina.

Le date del tour estivo di Elisa