Madame, Lauro, Consoli, Gazzelle, LRDL ed Emma: chi si esibirà nella seconda giornata di Heroes

È partita sabato 17 settembre "Heroes – Together we can", il festival dal vivo e in streaming che si tiene all'Arena di Verona e vede esibirsi alcuni tra i principali artisti italiani. Questa sera alle 20.30 su Now Tv andrà in onda la seconda serata con sei dei dodici artisti. Il primo giorno ha visto salire sul palco artisti diversi tra loro, ma tutti protagonisti del pop italiano contemporaneo: c'era Ariete, scuderia Bomba Dischi, c'era il ritorno di Elodie, Mahmood tornato nelle scorse settimane con il nuovo album, il rap di Massimo Pericolo, la storia e la potenza dei Negramaro e Sangiovanni, secondo classificato all'ultima edizione di Amici e tra i protagonisti di questi ultimi mesi.

La seconda serata non sarà da meno e vedrà alternarsi sul palco Achille Lauro, hitmaker dell'estate assieme a Fedez e Orietta Berti con "Mille", Carmen Consoli, la cantantessa catanese che a breve pubblicherà il suo nuovo album, Emma che all'Arena di Verona è stata protagonista di tre concerti sold out solo pochi mesi fa, La Rappresentante di Lista, che a Sanremo ha ottenuto finalmente la popolarità nazionale che meritava, il pop di Gazzelle da anni, ormai, tra i cantautori più amati d'Italia e infine Madame, probabilmente una delle certezze più fulgide del nuovo urban nazionale. Questi artisti saliranno sul palco di uno dei luoghi simbolo della musica del nostro Paese.

Nella città scaligera, quindi, ci sarà un po' di pubblico in presenza, ma tutti gli altri potranno seguirlo in streaming. Alla base anche di questa seconda edizione c'è un progetto sociale importante, come sottolinea anche la nota stampa di presentazione, ovvero la "Mission Diversity", ovvero il progetto che ha come obiettivo quello di "raggiungere l’uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze, a sostegno di tutte le forme di diversità, e promuovere la parità di genere in particolare dell’industria discografica e musicale" e lo farà con "la produzione di almeno 6 progetti artistici da tutto il mondo, che vedano come protagoniste donne e minoranze di genere non rappresentate".