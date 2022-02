Il bello di rivedere Elisa prima in classifica: la cantautrice in testa con Ritorno al futuro Elisa esordisce in testa nella classifica FIMI degli album con “Ritorno al Futuro / Back to the Future”, mentre tra i singoli dominano ancora Balnco e Mahmood con Brividi.

A cura di Francesco Raiola

Le canzoni di Sanremo continuano a dominare le classifiche FIMI dei singoli ma questa settimana c'è una protagonista di Sanremo che esordisce al primo posto anche nella classifica degli album più ascoltati. È Elisa con il suo nuovo album "Ritorno al futuro / Back to the future" a prendersi la testa della top 10 degli album più ascoltati nel nostro Paese e che, arrivato a quattro anni da "Diari aperti" è riuscito dove non riuscì il precedente, ovvero prendersi proprio la testa della classifica. Elisa è una delle cantautrici che hanno scritto la storia della musica leggera italiana di questi ultimi anni e poche settimane fa ha deciso di mettersi in gioco partecipando, in gara, al Festival di Sanremo con la canzone "O forse sei tu" che è anche nella top 10 dei singoli FIMI, classificandosi al secondo posto alle spalle solo di Blanco e Mahmood.

"Ci vuole coraggio, paura e coraggio, sentirsi un po' assoluti e un poco di passaggio" canta Elisa in "A tempo perso", la canzone che apre questo doppio album che vede la collaborazione, tra gli altri, di Jovanotti, Giorgia, Calcutta, Franco126, Rkomi, Elodie e in effetti il coraggio alla cantautrice non è mai mancato e il tempo ha dimostrato che aveva ragione. Questo primo posto è l'ennesimo risultato importante per la cantautrice che si conferma come una delle artiste italiane più amate di sempre. "Ritorno al Futuro / Back to the Future" era anche entrato nella classifica degli album più ascoltati al mondo in streaming nella settimana d'esordio, a conferma di quanto di buono sta facendo la musica italiana nel mondo.

L'album di Elisa si mette alle spalle "Taxi driver" di Rkomi, anch'egli protagonista dell'ultimo Sanremo e da qualche settimana di ritorno alla n.1 della classifica, mentre in terza posizione, a chiudere il podio, ci pensa Marracash con il suo ultimo "Noi, loro, gli altri". resiste in quarta posizione, perdendone, quindi, solo una rispetto alla settimana scorsa, la compilation del festival di Sanremo, quarta, davanti a "X2", lavoro d'esordio solista di Sick Luke, mentre in sesta posizione c'è ancora "Teatro d'Ira (vol.1)" seguito da "Gvesvus" di Guè, da "Materia (Terra)" di Marco Mengoni, nono, e dal ritorno in top 10 di "Flop", ultimo album di Salmo.

Tra i singoli continua a fare la voce grossa "Brividi", la canzone di Blanco e Mahmood vincitrice del Festival e forte di 46 milioni di ascolti in streaming, che è a lungo la più ascoltata tra quelle che parteciperanno al prossimo Eurovision Song Contest. Sul podio ci sono anche "Ovunque sarai" di Irama e "Ciao ciao" de La Rappresentante di Lista", con la top 10 praticamente occupata quasi completamente da tutto il festival: Sangiovanni è quarto con "Farfalle", Dargen D'Amico quinto con "Dove si balla", mentre l'unico non festivaliero è comunque un pezzo di Rkomi, accompagnato da Elodie, ovvero "La coda del diavolo".