Drake colpito dal suo libro di poesie lanciato sul palco: “Sei fortunato che ho riflessi veloci” Drake stava per essere colpito dal suo libro di poesie, dopo che un fan gliel’aveva lanciato sul palco durante un concerto al Chase Center di San Francisco.

A cura di Vincenzo Nasto

Drake, foto di Marcelo Hernandez per Getty Images

Durante la prima data di Drake al Chase Center di San Francisco, è andato in onda l'ennesimo incidente sul palco a Drake. L'artista canadese, anche grazie alla viralità dei video raggiunta su TikTok, ha mostrato l'aumento del numero di incidenti sul palco accorsi ai performer, non solo internazionali. L'ultimo, in ordine cronologico, l'ha visto quasi colpito alla testa da una copia del suo nuovo libro di poesie: "Titles Ruin Everything, A Stream of Consciousness": il cantante ha reagito con grandi riflessi, bloccando il libro tra le mani. Dopo pochi secondi, si è rivolto al fan, avvertendolo: "Sei fortunato che ho riflessi veloci. Avrei dovuto farti il culo se mi avesse colpito in faccia".

Il lancio di oggetti sul palco a Drake: il libro dopo un cellulare

L'episodio sul palco del Chase Center di San Francisco, che ha visto ancora una volta Drake vittima del lancio di oggetti da parte del pubblico, è solo l'ennesimo in un lungo nastro di eventi che continua da mesi. Solo lo scorso luglio, allo United Center di Chicago, in una data del tour It's All a Blur di Drake e 21Savage a Chicago, l'autore canadese era stato colpito da un cellulare sul braccio mentre stava eseguendo una cover di So Anxious di Ginuwine. La violenza ha colpito anche autori come Bebe Rexha che era stata costretta a interrompere il concerto a New York dopo che il cellulare le aveva colpito il viso, mentre Harry Styles aveva ricevuto non solo caramelle gommose in un occhio nel concerto al Kia Forum di Inglewood, ma nel tempo anche nuggets di pollo, kiwi durante l'esibizione del brano omonimo, lattine e bottigliette d'acqua.

La gag del reggiseno enorme e il regalo a una fan di una borsa Birkin

Ma Drake ha cercato di ribaltare in qualche modo anche la struttura e il rapporto violento di alcuni fan. Nelle scorse settimane infatti, ha fatto discutere in maniera ironica la ricezione sul palco di enormi reggiseni, che hanno portato anche a uno scambio di messaggi su Instagram tra la protagonista, Veronica Correia, e il rapper canadese. Una gag, che il padre di Drake, Dennis Graham, ha portato sul palco, regalandogli un reggiseno enorme sul palco, con una dedica: "Papà ti augura grandi cose". Infine, Drake, negli scorsi giorni, ha voluto invece fare un regalo alle proprie fan accorse al concerto. Durante il concerto a Los Angeles, l'autore di Her Lossha regalato una borsa Birkin, modello Hermes, da 30mila dollari a una ragazza del pubblico, assicurandole poi i membri della sicurezza quando sarebbe uscita.