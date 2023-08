Drake regala una Birkin di Hermes a una fan durante il concerto, la borsa vale circa 30mila dollari Durante il suo concerto a Los Angeles, Drake ha regalato una Birkin di Hermes a una fan in prima fila. La borsa ha un valore di circa 30mila dollari. Il video del momento è stato condiviso sui social ed è subito diventato virale, tra incredulità e un pizzico di invidia dei presenti.

A cura di Elisabetta Murina

Un concerto da oltre 30mila dollari. Una fan in prima fila ha vissuto un live show di Drake impossible da dimenticare: il cantante è apparso sul palco di Los Angeles con in mano una borsa modello Birkin firmata Hermes (dal valore di circa 30mila dollari) e gliel'ha regalata. Il momento è stato immortalato da alcuni presenti e condiviso sui social, dove in breve è diventato virale.

Il regalo di Drake a una fan

Nel video pubblicato su TikTok si vede Drake avvicinarsi al bordo del palco con una Birkin di colore rosa tra le mani. Arrivato di fronte alle prime file, il cantante ha scelto di regalarla a una fan, incredula per quanto stava accadendo. "Drake non è economico", ha detto al microfono tra le urla del pubblico. E, in effetti, è vero: la borsa firmata Hermes ha un valore, pare, di 30mila dollari. "Sì, quella ragazza lì… Assicurati che ci sia la sicurezza mentre esce", ha poi aggiunto assicurandosi che la fortunata fosse accompagnata in sicurezza all'uscita, senza essere travolta da curiosi e, forse, anche da invidiosi. Insomma, un gadget del concerto che sicuro non dimenticherà facilmente.

La collezione di Birkin di Drake

Non è un caso che Drake avesse tra le mani proprio una Birkin di Hermes. Circa tre anni fa, il rapper aveva infatti dichiarato di avere una collezione di questo modello di borse, da regalare alla donna che avrebbe sposato. Nel frattempo, le custodisce con cura: nella sua villa a Toronto, come riferisce AD, ha un armadio di ben due piani in cui ripone le numerose Birkin, quasi come fosse una vera e propria esposizione. Ogni pezzo, tra i più rari e costosi al mondo, avrebbe un valore compreso tra i 40mila e i 500mila dollari.