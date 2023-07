Drake colpito da un cellulare durante un concerto: continua il lancio degli oggetti contro i cantanti Nelle scorse ore, Drake è stato colpito da uno smartphone durante la sua esibizione in concerto a Chicago nel It’s All a Blur tour. Qui le immagini e il video.

A cura di Vincenzo Nasto

Drake 2023, foto di TikTok account @jordyntaylor28

È arrivato nelle scorse il tour It's All a Blur di Drake e 21Savage a Chicago: gli autori, protagonisti di Her Loss, hanno registrato il tutto esaurito allo United Center, dopo aver cantato nelle prime due date a Memphis e Columbus. Tante le iniziative a sorpresa durante la serata, anche un momento amarcord in cui, Drake, seduto su un divano accanto all'ologramma di sé più giovane, ha cominciato a cantare Look What You’ve Done. Tra i momenti più scenici, in un setlist di 48 canzoni, c'è anche un momento negativo, che sembra riacutizzare un atteggiamento dei fan nei confronti degli artisti negli ultimi anni.

Drake infatti, mentre stava esibendosi in una cover di So Anxious di Ginuwine, ha visto arrivare verso di sé un cellulare. Il telefono, come viene riportato in alcuni video pubblicati dai fan su TikTok, prende il braccio del cantante prima di schiantarsi sulle griglie del palco e perdersi. La reazione della sicurezza alla ricerca del colpevole suggerisce quasi un'interruzione dello spettacolo, mentre Drake, mantenendo in equilibrio la sua voce dopo l'urto, continua la sua performance, terminando il brano. Alla fine del singolo, non viene fatto alcun riferimento, né interrotto il concerto: Drake è solo l'ultima vittima di un comportamento tossico da parte di alcuni fan.

Solo negli ultimi mesi infatti, popstar come Bebe Rexha erano state costrette a interrompere il concerto, in quell'occasione a New York, dopo esser stata colpita all'occhio da un fan con il proprio cellulare. Tra i personaggi più perseguitati dai fan, non si può che iscrivere Harry Styles: il cantante britannico, lo scorso novembre, era stato colpito in un occhio da caramelle gommose durante il suo concerto al Kia Forum di Inglewood. Non il primo episodio, infatti in passato era stato lanciato sul palco di Styles oggetti come nuggets di pollo, kiwi durante l'esibizione del brano omonimo, ma anche lattine e bottigliette d'acqua.

Leggi anche Bob Dylan annuncia cinque concerti in Italia a luglio: divieto di utilizzo dei cellulari

C'è chi, tra gli artisti, ha trovato un espediente divertente per avvisare il pubblico che non avrebbe sopportato lanci sul palco, come Adele. Durante uno dei suoi ultimi concerti al Palace Hotel e Casinò di Las Vegas, la cantante si è presentata sul palco con uno spara magliette. Rivolgendosi direttamente al suo pubblico, con ironia, ha detto: "Avete notato che ultimamente le persone hanno dimenticato le buone maniere ai concerti e hanno cominciato a tirare cose sul palco? Vi sfido a tirare qualcosa e vi ucciderò. Smettetela di tirare cose agli artisti". C'è chi invece ha praticamente ribaltato l'atto di violenza, come Machine Gun Kelly, che nelle scorse ore ha realizzato il sogno di un fan volato dal Messico al Belgio per ricevere un pugno durante il suo concerto.