“Ma sto cantando, mi faccio il selfie con te?”: Geolier a un fan di Palermo, invadono il palco e concerto sospeso Un concerto atteso da molti che è stato sospeso dopo soli venti minuti a causa dell’invasione dei fan sul palco. A Palermo, era sold out.

"Ma secondo te, sto cantando e mi faccio un selfie con te?". Una delle tante richieste assurde arrivate nella serata di ieri a Geolier, che si è visto poi costretto ad andare via e interrompere tutto dopo l'invasione di palco da parte dei fan indisciplinati. È successo a Palermo, ai Cantieri Culturali dello Zisa, in un evento che era parte del cartellone del Green Pop Fest. Già dalle prime canzoni in scaletta, il rapper aveva dato segni di frustrazione quando si è visto costretto a intervenire nei confronti dei fan che dalle retrovie non rispettavano chi era in fila dalla mattina per guadagnarsi i posti migliori. Poi, l'invasione e infine l'annullamento del concerto, che era sold out.

Il concerto sospeso: "Guagliù, mi dispiace"

Il momento più critico è arrivato quando un gruppo di fan ha deciso di salire sul palco durante la performance dell'autore de "Il coraggio dei bambini". L'invasione ha reso impossibile proseguire con il concerto, e Geolier, tirato via anche dalla security, è uscito dal palco. Con un'espressione di rammarico, il rapper si è rivolto al pubblico dicendo: "Guagliù, mi dispiace." Queste parole hanno testimoniato la sua delusione per l'epilogo della serata. Su TikTok, ci sono numerosi video che dimostrano i fatti. Si tratta di un momento certamente spiacevole, soprattutto per quei fan che avevano atteso con ansia il concerto di Geolier, ma al tempo stesso, è una testimonianza fondamentale che ci può aiutare a riflettere su come comportarsi durante gli eventi dal vivo.

Le scuse di Geolier

In un post su Instagram, il rapper si è scusato con i fan presenti al concerto di Palermo: "Mi spiace per aver dovuto interrompere il concerto di questa sera ai Cantieri Culturali della Zisa a Palermo, purtroppo è stato per motivi indipendenti dalla mia volontà ma per questioni di ordine pubblico e di sicurezza. Mando un grande abbraccio a tutti i miei fan palermitani, sono sicuro che ci rivedremo molto presto". I prossimi impegni di Geolier continuano già questa sera, a Catania, negli spazi di Villa Bellini. Poi per il rapper ci sono le date di Francavilla al Mare (con Paky), Visciano, Rimini, Gallipoli, ma anche Baia Domizia, Avellino, Paestum. Un'estate molto impegnativa e, dato il successo dell'artista, sicuramente piena di situazioni che possono trasformarsi in inconvenienti, come accaduto a Palermo.