La pop star Bebe Rexha colpita da un telefono lanciatole da un fan, fermato il concerto a New York La pop star Bebe Rexha è stata colpita alla testa da un telefono durante il suo concerto a New York di sabato scorso. La cantante ha ricevuto tre punti di sutura, ma non ha commentato in alcun modo l’accaduto.

A cura di Ilaria Costabile

La pop star Bebe Rexha è stata allontanata dal palco in cui si stava esibendo a New York, sabato scorso, dopo che un fan le ha lanciato un telefono che l'ha colpita alla testa. L'artista si è accasciata a terra, dopo essere stata raggiunta dall'oggetto, come si vede chiaramente in un video che è stato pubblicato anche sui social, e immediatamente è stata portata via dal suo team presente dietro le quinte, affinché potessero accertarsi che non ci fossero stati danni.

Incidente sul palco per Bebe Rexha

Le mani giunte sul viso, a coprire la parte violentemente colpita dal telefono che è stato lanciato sul palco e che rischiava davvero di ferirla, è così che Bebe Rexha è stata portata via dalla sicurezza dopo quella che anche i presenti, urlanti, hanno definito "un'aggressione". Un uomo è stato trascinato via dalle forze dell'ordine, riconosciuto come colui che ha tirato il telefono contro la cantante. Secondo il sito Pop Base, Rexha è stata immediatamente soccorsa e le hanno messo tre punti di sutura, pare che adesso stia bene. In alcuni commenti su Twitter, i fan hanno raccontato l'accaduto dicendosi sconvolti dall'evento che ha rovinato delle performance fino a quel momento bellissime. Intanto, la pop star non ha commentato in alcun modo quanto è successo, anzi, su Instagram ha scritto di essere felice perché questo è il tour migliore della sua vita.

Sarebbe una prassi ormai piuttosto frequente quella che vede i fan intenti a lanciare oggetti sul palco durante l'esibizione dei loro cantanti preferiti. Lanciare il telefono avrebbe l'intento di fare in modo che l'artista in questione lo prenda per scattarsi una foto. È successo anche con Harry Styles a cui è stato lanciato un cellulare, che la pop star ha utilizzato per chiamare gli amici del proprietario segnati nella sua rubrica.