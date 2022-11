Harry Styles e la violenza durante i concerti: le immagini e il video del colpo all’occhio Harry Styles e l’incidente a Inglewood: il cantante britannico è stato colpito in un occhio da una caramella lanciata dal pubblico. Qui video e immagini.

A cura di Vincenzo Nasto

Harry Styles 2022, foto di Kevin Winter per Getty Images e screenshoot TikTok Account @goldencollectiveco

Una caramella nell'occhio, ma anche una bottiglia e poi una lattina, senza dimenticare altri oggetti contundenti: a far da contraltare alla fama di Harry Styles e all'energia nei suoi concerti, si sta instaurando, soprattutto in Nord America, una sfida social che potrebbe mettere a rischio anche l'incolumità del cantante britannico. Nella sua ultima data a Inglewood, in California, al The Kia Forum, l'autore di "Harry's House", è stato colpito direttamente nell'occhio sinistro da qualcosa di inizialmente indefinito, ma che poi l'autore ha identificato in uno Skittles, un dolcetto gommoso.

Gli incidenti durante il Love Tour

"Love on tour" è forse uno dei tour più importanti in questo momento nel mondo della musica pop, considerando Harry Styles uno degli autori più influenti dell'ultimo decennio musicale, dal suo passato come membro degli One Direction, fino al suo successo da solista, che lo ha portato a diventare il più ricco under 30 britannico, come rivela la rivista Heat World, che gli conferisce un patrimonio da 116 milioni di sterline. Lo stesso tour lo sta portando in tutto il mondo, com'è possibile osservare anche attraverso il suo profilo Instagram, e gli Stati Uniti, stanno diventando il luogo più pericoloso per esibirsi. Non solo la caramella nell'occhio nell'ultimo concerto al Kia Forum di Inglewood, in California: in passato il cantante aveva ricevuto oggetti come nuggets di pollo, kiwi durante l'esibizione del brano omonimo, ma anche lattine e bottigliette d'acqua.

Il ritorno in Italia e la promessa di Fedez

Una scena che si preferirebbe non dover osservare al ritorno di Harry Styles in Italia, dopo i concerti di Torino e Bologna, che hanno ancora di più avvicinato i fan al cantante di "As it was": Styles farà ritorno nel 2023 a Campovolo il prossimo 22 luglio. Ufficiosamente potrebbe accadere qualcosa di inaspettato: in una diretta Instagram con Chiara Ferragni, Fedez ha rivelato di voler invitare al suo podcast con Luis e Martin Sal, il cantante britannico: "Forse vi porto Harry a ‘Muschio Selvaggio', forse eh. Forse non dovevo dirlo". Nel frattempo, legandosi a doppio nodo con la figura di Fedez, potrebbe essere anche X Factor il territorio giusto per il ritorno dell'ex concorrente della versione britannica. Solo qualche mese fa, X Factor aveva pubblicato la sua audizione per il programma in versione estesa, un video che ha collezionato su YouTube oltre 2,8 milioni di visualizzazioni.