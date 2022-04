Dopo l’eliminazione di LDA, Sissi e Luigi Strangis sono i favoriti alla vittoria di Amici L’eliminazione di LDA nell’ultima puntata di Amici 21, ha aperto uno scenario testa a testa per la vittoria finale: i candidati sono Sissi e Luigi Strangis.

A cura di Vincenzo Nasto

Luigi Strangis, LDA e Sissi, Amici 21

Si è fermata a pochi passi dalla fine l'avventura di LDA, nome d'arte di Luca D'Alessio, ad Amici 21. Il giovane cantante campano è stato il protagonista di una delle eliminazioni più sorprendenti del programma. La decisione della giuria fa il paio con quella della scorsa settimana della ballerina Carola Puddu, che aveva infiammato Twitter, arrivando in tendenza con oltre 33mila commenti riferiti a lei. A decretare l'uscita di LDA, a una sola settimana dall'uscita di "Bandana", è stata la decisione della giuria nella sfida a eliminazione contro il ballerino siciliano Nunzio Stancampiano: proprio il giovane cantante aveva fatto capire di non esser riuscito a dare il meglio nelle ultime settimane, anticipando la sua uscita dalla trasmissione. Con l'eliminazione di LDA, rimangono otto concorrenti a contendersi la corona della trasmissione: quattro cantanti e quattro ballerini. Tra le candidate più forti, riecheggia ancora Sissi, nome d'arte di Silvia Cesana, tra le migliori interpreti di questa edizione: la cantante di "Danshari", "Stupidi lovers" e "Come come" potrebbe esser la regina incontrastata di quest'anno.

Dopo aver sorpreso positivamente in quest'edizione, superando anche i record conquistati nella scorsa edizione da Sangiovanni, LDA ha frenato la sua corsa alla vittoria finale di Amici. Il cantante, figlio di Gigi D'Alessio, dopo una partenza iniziale che aveva impressionato per i numeri conquistati dal singolo "Quello che fa male", non è riuscito a mantenere alta la concentrazione, venendo eliminato nell'ultima puntata, la sesta del serale, nella sfida al ballottaggio con il ballerino siciliano Nunzio Stancampiano. A niente sono bastati i mesi precedenti, in cui tra alti e bassi, LDA aveva mostrato una sua matrice musicale, abbracciata anche nell'ultimo brano "Bandana": l'eliminazione del concorrente ha decretato anche l'ennesimo capitolo dello scontro tra il pubblico e la giuria composta dagli insegnanti, a una settimana esatta dall'uscita della ballerina Carola Puddu. Nel percorso di LDA, oltre alla conquista del platino, intervallato dallo scivolone su "La paranza" di Daniele Silvestri, ci sono anche altri meriti: quello di aver fatto dimenticare, nei mesi, il suo rapporto di parentela con il padre Gigi D'Alessio ed essersi tolto dai vestiti la lettera scarlatta della raccomandazione.

Leggi anche Danshari di Sissi, significato e testo della canzone ad Amici 2022

A eliminare LDA, in uno scontro che sembrava impari all'inizio, è stato il ballerino Nunzio Stancampiano, che accumula qualche credito per la vittoria finale, soprattutto con le maglie dei ballerini di questa edizione che incominciano a diventar strette: son rimasti infatti, oltre a lui, Michele Esposito, Dario Schirone e Serena Carella. Nessuno di questi nomi sembra però accreditato alla vittoria finale del programma, che rispetto allo scorso anno, potrebbe ritornare sul binario dei cantanti. Sono loro infatti i nomi più quotati sul web, con una sfida serrata che vede protagonisti Sissi e Luigi Strangis, soprattutto dopo l'eliminazione di LDA. Se per Sissi le porte della finale sembravano aperte già dalle puntate pomeridiane, riuscendo a sorprendere in ogni occasione con una qualità canora apprezzata sia dai giudici che dal pubblico, la strada di Luigi Strangis è stata molto più lunga. Il cantante calabrese ha dovuto convincere sia il pubblico che la giuria nel corso dei mesi, venendo sostenuto inizialmente solo da Rudy Zerbi, il suo insegnante.

Proprio nelle ultime puntate, l'esplosione. Luigi infatti, ha riproposto alcune delle canzoni più importanti della discografia italiana, lanciandosi senza paura nella cover di "Un’emozione da poco" di Anna Oxa, ma soprattutto di "Bella senz'anima" di Riccardo Cocciante. Quest'ultima è stata il suo lasciapassare per la prossima puntata della trasmissione, lasciando esterrefatto non solo il suo coach Rudy Zerby, ma anche Stash ed Emanuele Filiberto che ha commentato: "Hai scalato l’Everest e sei arrivato in cima". A pesare anche sull'immagine del giovane cantante, la confessione durante il programma della sua malattia: il cantante soffre di diabete dal 2016, che lo costringe ad assumere insulina e a non aver sbalzi umorali, che potrebbero compromettere la cura, come hanno rivelato in un'intervista i suoi genitori. Una storia che racconta un mondo dietro la musica e la trasmissione, rivela l'identità positiva di un personaggio televisivo così giovane come Luigi, l'ulteriore mattoncino su cui lo stesso cantante sta ponendo le basi per una futura vittoria finale ad Amici 21.