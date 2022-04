L’addio di Carola e il nuovo singolo di LDA ad Amici 21: “Bandana” è la nuova “Malibù” L’ultima puntata di Amici 21 ha sorpreso in due aspetti: il nuovo singolo di LDA “Bandana” e l’eliminazione della ballerina Carola Puddu.

A cura di Vincenzo Nasto

Carola e LDA 2022, foto di Amici

Dopo "Quello che fa male", "Sai" e "Io volevo solo te", durante il quinto serale di Amici 21, LDA ha presentato il suo nuovo singolo dal titolo "Bandana". Un brano diverso dagli episodi musicali a cui ci aveva abituato il giovane cantante napoletano, che con "Quello che fa male" è vicino alla doppia certificazione di platino. "Bandana" rappresenta il lato estivo e spensierato della sua musica, una canzone che si candida a essere uno dei tormentoni estivi, dall'atmosfera dance. Nel frattempo, la sua posizione si fa sempre più salda tra i favoriti alla vittoria finale del programma, soprattutto dopo l'eliminazione a sorpresa della ballerina Carola Puddu, capitolata nella contesa con il suo sfidante Dario Schirone. Una sfida tra i pupilli di Alessandra Celentano e Veronica Peparini, che ha visto soccombere proprio Celentano, con i social che insorgono contro la decisione dei giudici.

Il prossimo 16 aprile andrà in onda la prossima puntata di Amici 21, il quinto serale, che tra le sorprese vedrà il nuovo singolo di LDA. Il cantante, tra i favoriti alla vittoria finale, anche e soprattutto dopo il successo del singolo "Quello che fa male", presenterà al pubblico "Bandana". Un brano diverso rispetto al passato, un singolo che punta a essere uno dei tormentoni estivi, ripercorrendo la strada che fu di Sangiovanni e la sua "Malibù" lo scorso anno. Il singolo è stato anticipato sui profili ufficiali Instagram e YouTube della trasmissione, con un post da oltre 35mila like. Sembra aver voltato pagina LDA dopo lo scontro con Rudy Zerby delle scorse settimane, con l'insegnante che lo ha spronato a essere più attento per la sua musica, soprattutto dopo lo scivolone suo e di Calma per l'interpretazione del brano "La Paranza" di Daniele Silvestri.

Nel frattempo, durante il quinto serale di Amici, in onda il prossimo 16 aprile 2022 su Canale 5, c'è stata un'eliminazione a sorpresa. Per la prima volta nella storia del talent, ci sarebbe stata solo un'eliminazione, decisa in tre manche tra i team Celentano-Zerbi e Pettinelli-Peparini. La prima manche vede l'arrivo in ballottaggio di Dario Schirone, uno dei ballerini prediletti di Peparini, mentre nella seconda e nella terza manche, si uniscono Serena e a sorpresa Carola. Lo sconcerto per la decisione dei giudici, che vedevano Carola tra i nomi più candidabili alla vittoria finale del programma, si trasforma in rabbia alla fine della serata. Infatti, dopo la scelta di Stash Fiordispino, Stefano De Martino ed Emanuele Filiberto di Savoia, Carola viene eliminata. Su Twitter, l'hashtag #Carola ha raggiunto in poche ore oltre 33mila tweets. L'addio di Carola non lascerà pochi strascichi all'interno della trasmissione.