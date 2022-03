Amici, il post di Gigi D’Alessio per celebrare il compleanno di LDA: “Orgoglioso di te” Dopo il litigio furioso con Rudy Zerbi, LDA ha ricevuto la sorpresa di compleanno: suo padre Gigi D’Alessio ha condiviso una foto con lui da piccolo.

A cura di Vincenzo Nasto

La foto scelta da Gigi D’Alessio per celebrare su Instagram il compleanno di LDA, 2022

Di padre in figlio, da artista ad artista. Il compleanno di LDA, nome d'arte di Luca D'Alessio, è stata l'occasione per celebrare il rapporto con suo padre, Gigi D'Alessio. Dopo una settimana burrascosa, che aveva visto lo stesso LDA finire nel vortice delle critiche durante la sua partecipazione ad Amici 21, il padre ha deciso di addolcire il giorno più importante per lui. Infatti, mentre il giovane cantante festeggiava in casetta il suo compleanno, il padre ha deciso di postare su Instagram una foto d'annata. Nell'immagine si intravede un LDA appena bambino, sul palco con suo padre e con un microfono, un simbolo che legherà il loro destino.

La discussione con Rudy Zerbi

L'ultima settimana ad Amici per LDA non era stata delle migliori, anche per un diverbio nato sulla scelta della canzone della settimana da interpretare. Insieme a Calma, LDA aveva ricevuto dall'insegnante Rudy Zerbi il brano di Daniele Silvestri "La paranza". I due partecipanti avevano incominciato a confessare il proprio disappunto per la scelta delle canzoni, sottovalutando il suo peso sociale. La situazione si è complicata quando lo sfogo dei due cantanti è arrivato alle orecchie di Rudy Zerbi, che li ha attaccati affermando: "Chi si deve vergognare siete voi, dell'ignoranza con cui avete affrontato un pezzo del genere, della supponenza con la quale parlate di cose che non sapete neanche cosa siano, della strafottenza con la quale vi rivolgete a un artista come Daniele Silvestri".

Il post emozionante del cantante per LDA

Ad apprezzare lo sfogo di Zerbi era stato su Instagram proprio Gigi D'Alessio che aveva commentato: "Bravo Rudy! Condivido tutto quello che hai detto. Devono ancora crescere e imparare tanto. Un anno di Amici non basta". Parole che adesso sembrano lontane e che riavvicinano padre e figlio in un'occasione speciale: il compleanno di LDA. Su Instagram Gigi D'Alessio ha postato una foto di entrambi, risalente ai primi anni di vita di suo figlio, commentando: "Ti ho visto nascere, crescere… e ora ti vedo diventare adulto, giorno dopo giorno, percorrendo la strada che hai scelto, con tutte le sfide e le difficoltà che comporta. Hai voluto fare da solo, trovare il tuo spazio nel mondo della musica, e io sono orgoglioso di ciò che stai riuscendo a fare solo con le tue forze. Ti seguo da spettatore silenzioso, e faccio il tifo per te, da sempre e per sempre. Auguri Luca, ti voglio bene".