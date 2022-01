LDA meglio pure di Sangiovanni ad Amici: “Quello che fa male” è disco di platino in quattro mesi LDA batte Sangiovanni: in quattro mesi conquista il disco di platino ad Amici per “Quello che fa male”, anche prima di “Lady” del cantante vicentino.

A cura di Vincenzo Nasto

È arrivato dopo mesi di trasmissione, anche prima di quello di Sangiovanni che l'anno scorso conquistò Spotify con la sua "Lady": LDA ha conquistato il disco di platino per "Quello che fa male". Il cantante napoletano ha collezionato oltre 70mile copie vendute per il suo primo dei tre singoli pubblicati, un successo che lo porta a essere anche il primo di questa edizione, superando Albe ancora fermo al disco d'oro di "Millevoci". Rispetto ai sette mesi occorsi a Sangiovanni per conquistare il suo primo disco di platino con "Lady", ci son voluti solo quattro mesi a LDA per fregiarsi del titolo con il suo singolo. Un traguardo che potrebbe essere festeggiato nella prossima puntata magari come quando il ragazzo ha conquistato il suo primo disco d'oro, con il padre Gigi D'Alessio che decise di videochiamarlo in casetta: poi LDA festeggiò con una festa a sorpresa organizzata dagli altri concorrenti del talent. Nel frattempo, il giovane cantante è alla posizione 38 della Top 50 su Spotify, classifica aggiornata al 3 gennaio 2022, subentrando in lista con oltre 94mila ascolti giornalieri.

Il disco di platino conquistato prima di Sangiovanni

Una ballad, che già a pochi giorni dalla sua presentazione aveva destato scalpore anche nei giudici di Amici 21, ha da poche ore conquistato il primo disco di platino dell'edizione. È "Quello che fa male", il singolo d'esordio ad Amici di LDA, nome d'arte di Luca D'Alessio, a fregiarsi del grande onore, superando anche "Millevoci" di Albe, da poco certificato disco d'oro. Un grande traguardo per il giovane cantante napoletano, che aveva dovuto resistere anche alle accuse di plagio dell'insegnante Anna Pettinelli, e subito difeso dal suo insegnante Rudy Zerbi. Una ballad che ha conseguito le 70mila copie vendute, riaprendo ancora di più il discorso sull'enorme viralità dei brani lanciati dal talent musicale, che l'anno scorso aveva consegnati oro e platini ad artisti come Sangiovanni, Aka7even, Deddy e Tancredi. Il brano si trova attualmente al 38° posto della Top 50 di Spotify, collezionando oltre 94mila ascolti giornalieri: i numeri si avvicinano in maniera curiosa a quelli ottenuti da Sangiovanni nella scorsa edizione. Tra i due è finita virtualmente la competizione su chi fosse più veloce a raggiungere il disco di platino durante la permanenza nel talent musicale: LDA, partito anche con relativo anticipo il programma, ha conquistato la certificazione in quattro mesi, battendo l'artista vicentino, che ci era arrivato a sette mesi dall'inizio del programma.

Quello che fa male anche meglio del singolo con Gigi D'Alessio

Un risultato per "Quello che fa male" che oscura anche i risultati ottenuti in precedenza, prima dell'entrata nell'edizione attuale di Amici di Maria De Filippi. I 12 milioni di stream della ballad indie rap, hanno superato anche il successo della titletrack del progetto di Gigi D'Alessio "Buongiorno" e il singolo con suo padre "Di Notte", fermo a due milioni e mezzo di streaming. Anche nei progetti all'interno del talent, "Quello che fa male" decuplica il successo ottenuto dai successivi "Scusa" e "Sai", un'evoluzione del suo immaginario musicale che LDA sta conducendo con grande personalità e con l'appoggio del suo insegnante Rudy Zerby. Adesso si attende di capire come il ragazzo avrà festeggiato il raggiungimento di un obiettivo come il disco di platino, magari rinnovando la videochiamata fatta da Gigi D'Alessio in casetta dopo il disco d'oro di "Quello che fa male", e la festa a sorpresa preparata dagli altri concorrenti. Nel frattempo, il 9 gennaio potrebbe essere il giorno giusto per la prima puntata del nuovo anno di Amici, mentre per il daytime del 2022 si dovrà attendere un solo giorno in più.