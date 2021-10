Il testo e il significato di Quello che fa male, LDA cerca la sua identità con l’inedito ad Amici 21 Dopo il primo tentativo nel 2017 con il brano “Orizzonte”, negli ultimi due anni LDA, nome d’arte di Luca D’Alessio, sta cercando una sua dimensione tra la partecipazione all’album “Buongiorno” del padre Gigi D’Alessio e la sua nuova avventura ad Amici, iniziata con la presentazione dell’inedito “Quello che fa male”.

Malgrado le difficoltà iniziali, LDA, nome d'arte di Luca D'Alessio, sembra essersi ritagliato il suo spazio sul palco di Amici 21, anche grazie all'interpretazione del suo brano "Quello che fa male", uno dei singoli più ascoltati sul canale YouTube del talent show. Il giovane cantante, che prima della partecipazione al talent musicale vantava già oltre 200mila ascoltatori mensili su Spotify, dovrà cercare di convincere la sua insegnante Anna Pettinelli, dopo averlo fatto con Rudy Zerbi, pronto a dargli il banco dopo l'esibizione con la ballad indie rap. Il brano, che esalta la voce e le melodie del giovane cantante classe 2003, strizza l'occhio all'indie rap a cui ci hanno abituato negli ultimi anni personaggi come Carl Brave e Franco 126: con questa energia dovrà togliersi di dosso la pesante eredità del padre Gigi D'Alessio, cercando una sua identità in questa nuova avventura.

Il testo di Quello che fa male

Noi che balliamo intorno a bordo di un cratere

che con te accanto tutto il mondo non si vede

gli occhi marroni son montagne senza neve

che se mi guardano poi non respiro bene da un po’

io mi guardo allo specchio

e vedo nel riflesso

qualcosa di diverso

non ci sei più accanto

È perché amiamo quello che fa male

ciò che fa bene lo lasciamo andare

e che il mio pianto sembra un temporale

prometto che io lo terrò lontano

Ti prego amore non devi cambiare

le tue carezze fanno bene al cuore

mi togli il fiato e non mi fai parlare

io ti amo da morire ma tu non lo sai

Il disordine è un mare di desideri

di quelli ma tu ancora non mi credi

entri nei miei sogni e dai dimmi che cosa vedi

due cuore spezzati se uniti si fanno interi

ogni bacio che

mi dai la vita si allunga di un giorno

e sei per me il vento che fa respirare il mondo

e perché amiamo quello che fa male

ciò che fa bene lo lasciamo andare

è che il mio pianto sembra un temporale

prometto che io lo terrò lontano

Ti prego amore non devi cambiare

le tue carezze fanno bene al cuore

mi togli il fiato e non mi fai parlare

io ti amo da morire ma tu non lo sai

Perché amiamo quello che fa male

ciò che fa bene lo lasciamo andare

è il mio pianto sembra un temporale

prometto che io lo terrò lontano

ti amo e non lo sai

Il significato di Quello che fa male

Tra i brani presentati alle audizioni della nuova edizione di Amici, sicuramente spicca per le linee melodiche e per l'orecchiabilità il singolo "Quello che fa male" di LDA, nome d'arte di Luca D'Alessio. Un singolo in grado di raccogliere, oltre all'approvazione della giuria con Rudy Zerbi sugli scudi pronto a difenderlo dalle accuse di plagio dell'insegnante Anna Pettinelli, anche l'energia del pubblico che si è lasciata trasportare dalla ballad del giovane cantante napoletano. Un brano romantico, che calca le orme indie rap degli ultimi anni, ma lo fa con la spensieratezza di un cantante già abituato a calcare palcoscenici importanti, pronto a misurarsi con sfide musicali di livello. Il racconto dualistico tra amore e dolore cerca in tutto il brano il suo punto di equilibrio per esplorare una storia in cui si cerca di annullare la distanza, la paura di essere feriti, come LDA canta nel ritornello: "È perché amiamo quello che fa male, ciò che fa bene lo lasciamo andare, e che il mio pianto sembra un temporale, prometto che io lo terrò lontano".

Le canzoni di LDA e il successo con il padre Gigi D'Alessio

Il destino del brano "Quello che fa male" sembra essere indirizzato: un singolo di successo, in una piattaforma come il talent di Canale 5 pronto a espanderlo a un pubblico molto ampio, tra le trasmissioni più seguite del panorama italiano: basti osservare l'ultima edizione e il successo incredibile post-Amici dei cantanti in finale, e non solo. Ma "Quello che fa male" non è sicuramente il primo successo discografico di LDA, che conta sul suo profilo Spotify due brani che hanno facilmente superato il milione di ascolti: stiamo parlando della titletrack dell'album "Buongiorno" del padre Gigi D'Alessio, in cui LDA ha lasciato una sua piccola strofa insieme agli altri rapper campani, mentre il duetto da solo con il padre in "Di notte" è stato uno dei brani più ascoltati del progetto. I due singoli insieme hanno collezionato oltre 12 milioni di stream, un numero che descrive solo in maniera parziale i primi anni di carriera del giovane cantante campano. Perché prima e dopo la partecipazione a "Buongiorno", il ragazzo aveva esordito nel 2017 in un featuring con il rapper Il mago nel brano "Orizzonte", per arrivare poi alla pubblicazione dopo tre anni di "Resta", brano che ha quasi raggiunto il mezzo milione di stream su Spotify. Poi è l'ora di "Vediamoci stasera", collaborazione con i trapper Astol e Robledo, un brano che lo proietta anche in una dimensione latin, da cui il giovane cantante sembra uscirsene senza troppe difficoltà. L'ultimo in ordine di tempo è "Vivimi", pubblicato lo scorso marzo.