Dopo J-Ax, Fedez fa pace anche con Salmo: salirà con lui sul palco di San Siro Dopo il riavvicinamento a J-Ax e il LoveMi, Fedez chiude il cerchio anche con Salmo: salirà con lui sul palco di San Siro per la data milanese di “Flop”.

Prima J-Ax, poi Rovazzi e infine Salmo: Fedez sta riaprendo molte delle porte artistiche e personali chiuse nel mondo della musica, un passo indietro su anni di attacchi. Dopo la grande riuscita del LoveMi, appuntamento benefico in piazza Duomo a Milano, che ha sancito la pace definitiva tra Fedez e J-Ax, il 6 luglio diventa anche il giorno della pace tra Salmo e Fedez. In occasione della data allo Stadio San Siro di Milano del rapper sardo, Fedez sarà presente sul palco, come ha annunciato su Instagram nelle scorse ore: "Andrò da Salmo a San Siro. Non è che mi sono auto invitato. Mi ha invitato lui. Speriamo che non mi lincino. Con Salmo abbiamo fatto pace già da un po’, già l’estate scorsa ci eravamo parlati e chiariti". Mancano ancora alcune questioni aperte nel mondo del rap game, tra cui quella con Marracash e Gué Pequeno. Chissà se il futuro ci riserverà altre sorprese.

Lo scontro per il concerto a Olbia e il riavvicinamento dopo l'intervista a Esse Magazine

Una foto galeotta, in un ristorante in centro a Milano, aveva sorpreso i fan di Salmo e Fedez, da anni abituati a vedere i due musicisti attaccarsi sui social, ma non solo. Solo la scorsa estate, il concerto abusivo a Olbia di Salmo aveva scatenato l'indignazione del mondo della musica, allora ancora fermo per le norme sanitarie sugli assembramenti. Più di mille persone riunite nella piazza centrale della città sarda per un dj set che sarebbe diventato terreno di scontro, con gli attacchi di Fedez che colpirono personalmente Salmo, da "Non sei un'artista, sei uno stronzo" a "Avete sputato in faccia a migliaia di onesti lavoratori dello spettacolo che quest’anno cercano di tirare avanti con immensi sacrifici". I primi riavvicinamenti dopo l'intervista di Esse Magazine a Fedez per "Disumano" sull'apporto autoriale esterno nella composizione di un album, per poi apparire in una storia Instagram, con la didascalia "Quasi Amici", citando il film del 2011 girato dai registi Olivier Nakache ed Éric Toledano.

Fedez sarà ospite sul palco di San Siro al concerto di Salmo

La svolta, come avvenuta per J-Ax dopo la rimozione del tumore, sembra non essersi mai fermata. E se il primo gesto è quello di aver pensato a un evento per Milano, che desse l'opportunità di raccogliere fondi per l'ente benefico TOG – Together to go, in compagnia di J-Ax sul palco, il secondo lo vedrà come ospite in uno dei più grandi templi della musica italiana: lo stadio San Siro di Milano. Il prossimo 6 luglio infatti, ci sarà finalmente la data di San Siro di Salmo, che presenterà sul palco "Flop", l'ultimo progetto pubblicato a ottobre 2021. Il rapper sardo non sarà solo, e oltre alla partecipazione della Machete Crew, accompagnata da giganti del calibro di Fabri Fibra, Marracash, Guè e Noyz Narcos, ci sarà anche Fedez. Come annunciato sul profilo Instagram del rapper milanese: "Andrò da Salmo a San Siro. Non è che mi sono auto invitato. Mi ha invitato lui. Speriamo che non mi lincino. Con Salmo abbiamo fatto pace già da un po’, già l’estate scorsa ci eravamo parlati e chiariti".