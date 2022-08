BLACKPINK e Maneskin: ecco il duetto da sogno della band romana I Maneskin, a ridosso della vittoria della vittoria agli MTV VMA 2022, hanno espresso il desiderio di collaborare con la band femminile K-Pop BLACKPINK.

A cura di Vincenzo Nasto

BLACKPINK e Måneskin 2022, foto di YG Entertainment, Getty Images/Axelle e Bauer–Griffin

È tutto vero. Non solo l'Eurovision Song Contest 2021 di Rotterdam, non solo il premio per il miglior video alternative agli MTV Video Music Awards 2022, titolo conquistato con il brano "I wanna be your slave", i Maneskin hanno espresso un desiderio ancora più grande. Nelle mire della band romana ci sarebbe infatti una collaborazione da sogno con la band più virale in questo periodo: il gruppo K-Pop delle BLACKPINK. Infatti, durante un'intervista con iHeartRadio agli MTV VMA 2022, il cantante Damiano David non ha lasciato passare due secondi prima di rispondere alla domanda sulla collaborazione preferita in questo momento: "L'intero gruppo delle BLACKPINK".

Il desiderio dei Maneskin, dal selfie alla collaborazione

Per un "I wanna be your slave" che si aggiudica il premio per il miglior video alternative assegnato durante gli MTV Video Music Awards 2022, la possibilità dei Maneskin di poter collaborare con le BLACKPINK sarebbe l'ennesimo passo in avanti nella carriera della band romana, sbarcando anche su un mercato dalle fasce larghissime come quello della Corea del Sud e asiatico, in generale. Non è la prima volta che i Maneskin fanno chiari riferimenti al gruppo, come quella volta che in un'intervista a Vanity Fair, il cantante Damiano David indicò le BLACKPINK ed Eminem come gli artisti con cui avrebbe condiviso un selfie. Un invito che, per adesso, non ha ricevuto ancora il benestare della band K-Pop, che agli MTV VMA 2022 si è aggiudicata il premio Best Metaverse Performance per il loro concerto speciale su PUBG "BLACKPINK The Virtual", mentre una delle cantanti, Lisa, ha anche portato a casa il premio Best K-pop per il suo singolo solista "Lalisa".

Le BLACKPINK sul tetto del mondo

L'esplosione occidentale delle BLACKPINK negli ultimi anni potrebbe essere rappresentato tutto nell'esibizione agli MTV VMA 2022, quando sul palco Lisa, Rosè, Jisoo, Jennie hanno cantato l'ultimo singolo "Pink Venom". Il brano, che anticipa l'uscita del nuovo album il prossimo 16 settembre, ha distrutto record su record: il video musicale ha raggiunto 20 milioni di visualizzazioni in sole tre ore e 90,4 milioni di visualizzazioni in 24 ore, superando il record precedente detenuto dalla loro stessa canzone "How You Like That" per il video più visto di un'artista in un singolo giorno. Ma il processo non si è fermato lì, perché su YouTube il video ha ottenuto 100 milioni di visualizzazioni in 29 ore, diventando il video musicale più veloce di un artista a raggiungere questo traguardo.