Il testo e la traduzione di Black Venom, la nuova canzone delle Blackpink Si chiama Pink Venom il singolo delle Blackpink che lancia il loro prossimo album Born Pink e di cui è uscito anche un videoclip da record.

A cura di Redazione Music

Le Blackpink (Credito YG Entertainment)

Le Blackpink sono tornate nella nostra area e non hanno intenzione di andare via, come dimostrano ancora una volta con l'uscita di Pink Venom, ultimo singolo in attesa del loro prossimo, attesissimo album "Born Pink" che sarà disponibile a partire dal prossimo 16 settembre. Lisa, Jisoo, Jennie e Rosé – le quattro cantanti che formano la band – sono uno dei progetti pop più famosi e ascoltati al mondo come stanno confermando con quest'ultima canzone che ha collezionato oltre 50 milioni di visualizzazioni su Youtube a meno di 12 ore dall'uscita. Insomma, assieme ai BTS sono il volto e la voce del K-Pop e in generale di un new pop nel mondo, ambasciatrici dell'hallyu coreana nel mondo.

Il significato di Pink Venom

Il singolo nuovo esce a pochi giorni dall'uscita di "Ready For Love", canzone il cui videoclip è stato realizzato in collaborazione con il videogioco PUBG Mobile. E dimostrazione plastica di come ogni uscita della girl band sia a sua volta un evento internazionale. Le Blackpink, inoltre, sono anche il progetto musicale che vanta il maggior numero di abbonati sul proprio canale Youtube. La canzone è il primo passo verso il loro secondo album, dopo il successo di The Album nel 2020 e prosegue un sound pop che si mescola a sonorità hip hop con la presenza anche del geomungo, strumento tradizionale coreano presente anche nel video: "Dal momento che il titolo del nostro album è Born Pink, volevamo trasmettere la nostra identità nella canzone il più possibile – ha detto Jennie -. Dato che ‘rosa' e ‘veleno' hanno immagini contraddittorie, abbiamo pensato che ci ricordassero in qualche modo… ci chiamiamo BLACKPINK e la contraddizione è il nostro fascino: volevamo dimostrarlo. È veleno rosa, un veleno adorabile, sono le parole che più ci esprimono".

Il testo di Pink Venom

BLACKPINK, BLACKPINK

BLACKPINK, BLACKPINK

Kick in the door, waving the coco

팝콘 이나 챙겨 껴들 생각 말고

I talk that talk, runways I walk, walk

눈 감고 pop, pop 안 봐도 척

One by one, then two by two

내 손끝 툭 하나에 다 무너지는 중

가짜 쇼 치곤 화려했지

Makes no sense, you couldn't get a dollar outta me

자 오늘 밤이야 난

독을 품은 꽃

네 혼을 빼앗은 다음

Look what you made us do

천천히 널 잠재울 fire (Fire)

잔인할 만큼 아름다워

I bring the pain like

This, that pink venom

This, that pink venom

This, that pink venom

Get ‘em, get ‘em, get ‘em

Straight to ya dome like woah, woah, woah

Straight to ya dome like ah, ah, ah

Taste that pink venom

Taste that pink venom

Taste that pink venom

Get ‘em, get ‘em, get ‘em

Straight to ya dome like woah, woah, woah

Straight to ya domе like ah, ah, ah

Black paint and ammo, got bodies like Rambo

Rеst in peace, please light up a candle

This the life of a vandal, masked up and I'm still in CELINE

Designer crimes or it wouldn't be me, ooh

Diamonds shining, drive in silence, I don't mind it, I'm riding

Flying private side by side with the pilot up in the sky

And I'm wilding, styling on them and there's no chance

‘Cause we got bodies on bodies like this a slow dance

자 오늘 밤이야

난 독을 품은 꽃

네 혼을 빼앗은 다음

Look what you made us do

천천히 널 잠재울 fire (Fire)

잔인할 만큼 아름다워

I bring the pain like

This, that pink venom

This, that pink venom

This, that pink venom

Get ‘em, get ‘em, get ‘em

Straight to ya dome like woah, woah, woah

Straight to ya dome like ah, ah, ah

Taste that pink venom

Taste that pink venom

Taste that pink venom

Get ‘em, get ‘em, get ‘em

Straight to ya dome like woah, woah, woah

Straight to ya dome like ah, ah, ah

원한다면 provoke us

감당 못해 and you know this

이미 퍼져버린 shot that potion

네 눈앞은 핑크빛 ocean

Come and give me all the smoke

도 아니면 모 like I'm so rock and roll

Come and give me all the smoke

다 줄 세워 봐 자 stop, drop

I bring the pain like

Brra-ta-ta-ta, krra-ta-ta-ta

Brra-ta-ta-ta, krra-ta-ta-ta

Brra-ta-ta-ta, krra-ta-ta-ta

Straight to ya, straight to ya, straight to ya dome like

Brra-ta-ta-ta, krra-ta-ta-ta (BLACKPINK)

Brra-ta-ta-ta, krra-ta-ta-ta (BLACKPINK)

Brra-ta-ta-ta, krra-ta-ta-ta (BLACKPINK)

I bring the pain like

La traduzione di Pink Venom, la canzone delle Blackpink

BLACKPINK, BLACKPINK

BLACKPINK, BLACKPINK

Dai un calcio alla porta, agitando il cocco

Mangia i tuoi popcorn, non pensare nemmeno a tagliarli

Predico bene, e cammino, cammino su quelle passerelle

Chiudi gli occhi, pop, fai finta di non guardare

Uno per uno, poi due per due

Tutto crolla al tocco del mio dito

Era splendente per uno spettacolo finto

Non ha senso che tu non riesca a prenderti un dollaro da me

È stasera, sono un fiore velenoso

Dopo aver portato via la tua anima

Guarda cosa ci hai fatto fare

Un fuoco che ti farà addormentare lentamente (Fuoco)

È così bello, è brutale

Porto il dolore come

Questo, quel veleno rosa

Questo, quel veleno rosa

Questo, quel veleno rosa

Prendili, prendili, prendili

Direttamente dalla tua cupola come woah, woah, woah

Direttamente da te come ah, ah, ah

Assaggia quel veleno rosa

Assaggia quel veleno rosa

Assaggia quel veleno rosa

Prendili, prendili, prendili

Direttamente alla tua cupola come woah, woah, woah

Direttamente alla tua cupola come ah, ah, ah

Vernice nera e munizioni, hanno corpi come Rambo

Riposa in pace, per favore accendi una candela

Questa è la vita di un vandalo, mascherato e indosso ancora CELINE

Crimini fatti con stile o non sarei io, ooh

Diamanti che brillano, guido in silenzio, non mi dispiace, sto guidando

Volare in privato fianco a fianco con il pilota in alto nel cielo

E mi sto scatenando, mi sto acconciando su di loro e non c'è possibilità

Perché abbiamo corpi su corpi come questo, una danza lenta

È stasera, sono un fiore velenoso

Dopo aver portato via la tua anima

Guarda cosa ci hai fatto fare

Un fuoco che ti farà addormentare lentamente (Fuoco)

È così bello, è brutale

Porto il dolore come

Questo, quel veleno rosa

Questo, quel veleno rosa

Questo, quel veleno rosa

Prendili, prendili, prendili

Direttamente alla tua cupola come woah, woah, woah

Direttamente alla tua cupola come ah, ah, ah

Assaggia quel veleno rosa

Assaggia quel veleno rosa

Assaggia quel veleno rosa

Prendili, prendili, prendili

Direttamente alla tua cupola come woah, woah, woah

Direttamente alla tua cupola come ah, ah, ah

Provocaci se vuoi

Non puoi gestirlo, e lo sai

Colpo che la pozione si è già diffusa

Oceano rosa proprio davanti ai tuoi occhi

Vieni e dammi tutto il fumo

Come se fossi così rock and roll

Vieni e dammi tutto il fumo

Mettiti in fila, fermati, lasciati cadere

Porto il dolore come

Brrah, ta-ta-ta, krrah, ta-ta-ta

Brrah, ta-ta-ta, krrah, ta-ta-ta

Brrah, ta-ta-ta, krrah, ta-ta-ta

Dritto a te, dritto a te, dritto a te come una cupola

Brra-ta-ta-ta, krra-ta-ta-ta (BLACKPINK)

Brra-ta-ta-ta, krra-ta-ta-ta (BLACKPINK)

Brra-ta-ta-ta, krra-ta-ta-ta (BLACKPINK)

Porto il dolore come