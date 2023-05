Angelina, Wax e Aaron, ecco quando escono gli album dei cantanti di Amici 22 Sono state annunciate le date di uscita degli album di Angelina, Wax e Aaron, semifinalisti di canto ad Amici 22.

Sono stati decisi i finalisti di Amici 22, il talent condotto da Maria De Filippi che da anni ci dà sempre qualche primo posto in classifica. Guardare alla classifica finale aiuta sicuramente chi ama i. numeri e le classifiche, come sanno bene i cantanti che ogni anno cercano di conquistarsi l'accesso al talent. Quest'anno i due finalisti tra i cantanti sono Angelina, figlia d'arte con alle spalle già qualche canzone e un'esperienza con cui sta cercando di costruirsi una carriera sua, e Wax, carattere sbarazzino che a volte dà e a volte toglie, ma nel frattempo gli permette di essere amato dal pubblico. Fino a sabato 6 maggio c'era anche Aaron, che non è riuscito ad aggiudicarsi la finale del talent, ma di cui i fan, comunque, aspettano l'album.

Sì, perché Maria De Filippi ha reso note le date di uscite degli album dei tre semifinalisti, che intanto cercano di farsi spazio nelle classifiche di stream e nelle radio a colpi di singoli, giocando tra ballad e tormentoni, alla ricerca della ricetta perfetta per far sì che non siano solo meteore in un mercato, quello discografico, che in un attimo ti porta alle stelle e subito dopo non si fa problemi a farti precipitare nel baratro dell'anonimato. Starà a questi ragazzi e soprattutto a chi li seguirà da oggi in poi cercare di trovare un'identità precisa e riuscire a distinguersi in quel mare magnum che è l'industria discografica.

Gli album usciranno, ovviamente, a una settimana di distanza l'uno dall'altro, anche per dare la possibilità a tutti e tre di poter esperire il primo posto in classifica – Geolier, Lazza e gli altri rapper permettendo – o almeno godersi un podio o una top 5. La prima a uscire sarà Angelina – entrata nel roster di Marta Donà, manager di Marco Mengoni e Francesca Michielin, tra gli altri, come anticipato da AllMusic – che il 19 maggio, pochi giorni dopo l'esito della finale che si terrà il 14 maggio, pubblicherà l'album "Voglia di vivere" che conterrà anche il suo ultimo singolo "Ci pensiamo domani". La settimana successiva, quindi il 26 maggio sarà la volta di Wax che pubblicherà il album omonimo in cui si potrà ascoltare anche il singolo "Anni 70" mentre il 2 giugno tocca a "Universale" di Aaron che lo ha lanciato col singolo "Visione led".