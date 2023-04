Wax in caduta libera: è il protégé di Arisa ma ancora non ha vinto una prova al Serale di Amici 2023 Wax, tra gli artisti più divisivi dell’edizione 2023 di Amici, sta vivendo un periodo buio nel Serale: si salva grazie alla protezione del pubblico e di Arisa.

A cura di Vincenzo Nasto

Wax 2023, foto di Twitter Account Amici

Mancano poche ore alla quarta puntata del Serale di Amici 2023 e non si placano le polemiche sull'ultima uscita: quella di Samu nella puntata dello scorso 1 aprile. L'insieme d'opinioni più forti si lega all'eliminazione del due volte Premio Tim, nella sfida finale contro uno dei personaggi più polarizzanti della trasmissione, il cantante milanese Wax. L'uscita di Samu ha dato un colpo forte alle dinamiche del programma, soprattutto perché nella fase finale dell'eliminazione erano arrivati due candidati alla vittoria finale. Ma, da questo punto di vista, possiamo affermare che la terza puntata ha chiarito, per ora, che le previsioni sono state deviate dall'ineluttabilità dei cambi d'umore dei giovani artisti, dall'eliminazione forte di Samu all'inversione di marcia di Wax.

L'inversione di marcia di Wax al Serale di Amici 2023

Parliamo di inversione, anche perché Matteo Lucido, il vero nome del 20enne di origini milanesi, è stato uno dei concorrenti più "effervescenti" dell'edizione 22 del programma di Maria De Filippi. Una vera spina nel fianco nelle dinamiche di scontro con gli avversari, anche per la naturale adesione al pubblico da parte di Wax, che tra cover e inediti, è risultato il preferito dal pubblico e il protégé di Arisa. Il contraltare, anche se positivo per la produzione di un'attrazione maggiore al programma, è stato il suo tono respingente, mostrato sin dal casting con Maria De Filippi, passando per gli screzi con Rudy Zerbi e Aaron, fino al caso noce moscata.

Le pressioni della coppia Zerbi-Celentano e il sorpasso di Aaron

Il divide et impera di Wax sembra però aver perso il suo aspetto polarizzante nelle esibizioni e nelle dinamiche del gioco, appena gli è stata consegnata una delle 15 casacche dorate per la fase Serale. In tre puntate, Wax si è dimostrato molto al di sotto delle aspettative del programma, venendo quasi surclassato anche nella padronanza del palco da Angelina e Aaron, duo con cui avrebbe dovuto combattere nelle fasi finali del gioco. E invece, il palloncino Wax sembra essersi sgonfiato, anche e soprattutto legandosi materialmente alle polemiche, costruite ad hoc dalla coppia Rudi De Zerbi e Alessandra Celentano, che lo hanno praticamente oscurato durante la prima serata, facendolo capitolare nella sfida contro Aaron.

Arisa protegge Wax e l'eliminazione inaspettata di Samu

Che qualcosa sia accaduta a Wax è evidente. Basti pensare che nella seconda puntata, il suo impiego è minimo e non singolo. Infatti, canta insieme a Federica, altro grande spavento per lei nella prima puntata, un duetto sulle note di Without you di The Kid Laroi. Tolte dalle spalle le note alte della canzone, con il ritornello affidato a Federica, il suo unico impegno era stato trovare una strofa sufficiente in rima. Obiettivo riuscito, ma non ci si aspettava questo da uno dei protagonisti del programma. E infatti, al terzo tentativo rischia addirittura di uscire, salvato dal pubblico, ma con pochi meriti rispetto al suo avversario Samu, due volte vincitore del Premio Tim nelle prime puntate del Serale.

C'è ancora spazio al tavolo dei finalisti per Wax?

A incutere timore sulle sue esibizioni è proprio la mancanza di verve creativa del cantante, uno dei punti di forza che lo avevano portato a indossare la casacca del Serale. Il suo momento di insicurezza, sicuramente comprensibile per un cantante così giovane, lo sta portando definitivamente lontano dalle prime posizioni, anche perché Aaron e Angelina stanno letteralmente divorando quel palco. E il confronto diventa impietoso nella terza puntata del Serale di Amici 2023 quando, da una parte Wax cerca di riprodurre Surfin' in USA, mentre pochi minuti dopo, Aaron divora qualsiasi chance di confronto con l'acuto in Ti sento dei Matia Bazar. C'è ancora posto per Wax al tavolo dei finalisti di Amici 2023: per adesso sembrano non esserci sedie disponibili.