Serale di Amici 2023, le pagelle della seconda puntata: Aaron sorprende, Piccolo G eliminato Stasera, sabato 25 marzo va in onda la seconda puntata del Serale di Amici 2023 dove si sfidano gli allievi del talent di Maria De Filippi. Qui le pagelle.

Stasera, sabato 25 marzo è andata in onda la seconda puntata del Serale di Amici 2023, dove si sfidano gli allievi del talent di Maria De Filippi. A due settimane dall'inizio del serale, dove sono state distribuite le 15 casacche dorate ai migliori interpreti di questa edizione, sono state formate tre squadre: la prima capitanata da Rudy Zerbi e Celentano, la seconda da Emmanuel Lo e Lorella Cuccarini, mentre l'ultima squadra viene diretta dalla coppia Arisa – Raimondo Todaro. Al Serale, arrivano tre nuovi giudici: il trio Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofrè e Michele Bravi. Dopo che nella prima puntata del Serale, a essere eliminati furono Megan e NDG, nella seconda puntata a farne le spese Piccolo G e Gianmarco. Il primo eliminato nella sfida della prima manche contro Aaron, il secondo nella sfida finale con Cricca. Qui le pagelle.

Le pagelle della seconda puntata del Serale di Amici 23

Cricca, voto 5,5

Questa volta è il primo a prendersi il palco, e anche da seduto, mantiene la connessione con il pubblico con E tu come stai?. Colorato come la sua giacca, la sfida con Ramon non lo premia, ma attenti a dar per finito l'uomo delle piadine. La rivincita arriva con Angelina sulle note di Hello e Running di Beyoncé, prima togliendo la terra sotto i piedi ad Aaron, poi rischiando l'eliminazione contro la stessa: Running rimane tra le sue migliori esibizioni dell'anno. L'inedito non graffia e questo potrebbe essere un problema anche per il futuro. Non si meriterebbe il commento di Zerbi nella prima esibizione: dall'altra parte la sfida finale tra lui e Gianmarco per l'eliminazione chiarisce ancora le posizioni nella classifica cantanti.

Angelina, voto 6,5

Anche se Malgioglio la preferisce morbida, Angelina fa un passo indietro rispetto alle scorse settimane. La seconda puntata del Serale di Amici 2023 rappresenta uno sfoggio delle sue doti interpretative, come quando canta Sei perfetta di Giò Evan e Michele Bravi ne rimane favorevolmente impressionato. Dall'altra parte, perde metri di vantaggio nei confronti di Aaron, soprattutto in Black Sweet Home Chicago nella sfida combinata: l'inedito Voglia di Vivere la allontana dallo spettro dell'eliminazione, ma bisognerà capire meglio quanto sia una sua vittoria o una sconfitta di Cricca. Proprio con lui arriva la perla della serata: una Running di Beyoncé da non sottovalutare.

Piccolo G, voto 6

La scarsa esibizione, forse dovuta all'emozione, nella prima puntata del Serale, non viene replicata, ma non basta. È il primo a essere eliminato e l'emozione, nelle sue parole, rende chiaro anche quanto sia cambiato il cantante in casa. La sua estrosità vocale la si nota in Acquario e Sotto casa, poi il buio, con È normale che sembra quasi un addio alla trasmissione. E il saluto a Maria De Filippi e al pubblico di Amici è una nuvola di maturità e consapevolezza che gli attraversa la mente: "Sono partito, ero molto scettico. E invece questo programma mi ha insegnato un sacco di cose. I benefici e le difficoltà della convivenza, il piacere della costanza, e poi mi ha dato una grande lezione, quella del rancore, che non serve. Mezzo voto in più per ciò che potrebbe essere all'esterno della trasmissione.

Federica, voto 6

Dopo la paura della scorsa settimana nella sfida ad eliminazione contro NDG, serata tranquilla per Federica. Si esibisce solo nella terza manche in un duetto con Wax sulle note di Without you di The Kid Laroi. L'interpretazione cattura lo schermo e la sincerità viene sottolineata anche da Giofrè, ma non le regala la vittoria, catturata da Isobel.

Aaron voto 7,5

Ma cos'è accaduto al vichingo? Aaron segue la metamorfosi della farfalla con una trasformazione diretta da bruco a farfalla. La sua Universale ogni giorno acquista consensi ma è la sfida con la prima della classe Angelina la sorpresa che nessuno si aspetta. Dopo aver atteso la sua esibizione, nella sfida combinata black, letteralmente si trasforma in Elvis con occhiolino e ginocchio che scivola in avanti con l'asta. Il metaverso in cui Aaron domina il palco sulle note di Black Sweet home Chicago e I Feel Good non ci era stato ancora presentato, mentre ormai ci si abitua all'idea che nella classifica cantanti Angelina non gli sia così tanto lontana. Forse essersi allontanato dall'eliminazione, non lo fa esprimere al meglio con Vedo nero di Zucchero come inizialmente Cosa mi manchi a fare di Calcutta si dimostra non essere il suo pane. Ma poche chiacchiere, è nettamente il miglior cantante della serata.

Wax, voto 6

Poco tempo e un ambiente che lo mette a proprio agio regala una sufficienza a Wax nell'interpretazione di Without you di The Kid Laroi. La tecnica del duetto gli toglie dalle spalle i pesi delle melodie alte, ma le prossime puntate dovranno essere, per forza, un banco di prova.