Serale di Amici 2023, le pagelle della prima puntata: comanda la squadra Zerbi e Celentano Stasera, sabato 10 marzo è iniziato il Serale di Amici 2023 dove si sfidano gli allievi del talent di Maria De Filippi. Qui le pagelle.

A cura di Vincenzo Nasto

La squadra Zerbi Celentano ad Amici 23, foto di Twitter Account @AmiciUfficiale

Stasera, sabato 10 marzo è iniziato il Serale di Amici 2023 dove vedremo sfidarsi gli allievi del talent di Maria De Filippi. Dopo mesi di attesa, sono state distribuite le 15 casacche dorate ai migliori interpreti di questa edizione, che sono divisi in tre squadre da cinque: la prima capitanata da Rudy Zerbi e Celentano, la seconda da Emmanuel Lo e Lorella Cuccarini, mentre l'ultima squadra viene diretta dalla coppia Arisa – Raimondo Todaro. Arrivati al Serale, cambiano anche i giudici di Amici 23: a scegliere del destino dei giovani artisti il trio Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofrè e Michele Bravi. La prima puntata del serale ha visto sugli scudi la squadra di Rudy Zerbi e Celentano, che ha vinto tutte le manche, soprattutto con l'interpretazione di Aaron, che vince la sfida con Wax. Vengono eliminati Megan e NDG. Qui le pagelle.

Le pagelle della prima puntata del Serale di Amici 23

NDG voto 5,5

Sulle note di Firestone, dopo due ore di attesa, NDG cerca di prendersi il palco con un'interpretazione molto convinta: lo sbalzo termico dalle barre scritte dal giovane autore, rispetto al ritornello spento, sono il suo "work in progress". Stesso discorso per Lonely, convincente nelle barre, meno nei giudici che decidono che sarà lui a sfidare Federica per l'eliminazione finale. Voglio di più, il suo inedito nell'esibizione finale contro Federica, ha tutti i crismi del successo radiofonico, ma questo non gli vale la permanenza nel Serale. È lui il secondo eliminato della serata, dopo la ballerina Megan.

Cricca, voto 6

Si scontra nella prima manche con un pezzo come Sorprendimi degli Stadio: difficile, molto, soprattutto dopo il graffio di Zerbi. Il risultato contro Isobel è scontato, ma la gara sembra proprio non esserci. Si salva contro Megan con un Viva La Vida che non entra minimamente nelle sue corde: forse nelle orecchie abbiamo la voce di Chris Martin, ma l'emozione arriva solo nel coro da stadio del ritornello. Una seconda opportunità la meritano tutti, anche dopo un Just The Way You Are che smentisce le performance sopra. Ricordiamo cosa c'è sullo sfondo: l'eliminazione, aka una piadina.

Leggi anche Serale di Amici 2023, chi sono gli eliminati della prima puntata

Angelina, voto 7,5

Basta vedere la prima sfida contro Gianmarco per capire di che pasta è fatta. Angelina si prende lo schermo con un pezzo "molto difficile", come dichiarano i giudici Bravi e Malgioglio, che le regalano la prima vittoria: si tratta di A case of you di Joni Mitchell del 1971. Nella sfida contro Ramon, si lancia con un 9 maggio di Liberato molto intima: potrebbe reggere la sfida, se Ramon non cacciasse dal cappello un'esibizione con Fiamme di Parigi veramente impressionante.

Aaron, voto 7

Il più convincente di tutti i cantanti in gara con Angelina. Il suo Torna a casa dei Maneskin nel guanto di sfida è sicuramente molto più vicino all'universo musicale di Damiano David dei Maneskin. Il timbro grattato e la sceneggiatura precedentemente redatta da Zerbi nello scontro con Arisa fanno il resto. Nello scontro con Samu, canta Io che non vivo senza te di Pino Donaggio: c'è tanta rabbia, ma come dice Malgioglio: "Hai un'energia straordinaria, ma non mi hai convinto".

Piccolo G, voto 4,5

Splash di Colapesce e Dimartino è un pezzo da interpretare, mica da leggere. Se il ritornello può essere un modo per allontanare le paure di una strofa iniziata anche peggio, le parole di Malgioglio sciolgono tutti i dubbi: un'interpretazione da "karaoke".

Federica, voto 6

È la vittima della coppia Zerbi-Celentano: la sua esibizione con Vieni nel mio cuore non meriterebbe minimamente il ballottaggio con gli altri due concorrenti. Men che meno la sfida per l'eliminazione finale. Si esibisce con l'inedito Scivola nella sfida ad eliminazione contro NDG, una grande forza d'animo con una voce su cui si può lavorare tanto. L'emozione la tradisce durante Tango di Tananai, una macchia nera sulla serata.

Wax, voto 5

Quindi Wax torna a casa? Sicuramente non questa volta, anche se il dilemma nello scontro con Aaron, fa ritornare alla mente le parole di Zerbi: c'era veramente bisogno di un'interpretazione molto lontana dalla carica naturale del brano? Forse non il suo brano, ma l'energia, come il freddo, si fa sentire. Anche di più quando la coppia Zerbi-Celentano gli impacchetta la sfida contro Ramon e Isobel, due tra i migliori interpreti, con un brano come Sarà perché ti amo dei Ricchi e Poveri, agevolato nell'esibizione dalle sue barre. Finalmente con Laurea ad honorem di Marracash e Calcutta sembra ritornare un po' nel suo recinto, ma il tocco d'autotune rovina, e non poco, l'ascolto.

Le squadre del Serale di Amici 23

Squadra Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo

Samu (ballerino)

Maddalena (ballerina)

Megan (ballerina)

NDG (cantante)

Cricca (cantante)

Angelina (cantante)

Squadra Rudy Zerbi e Alessandra Celentano

Ramon (ballerino)

Gianmarco (ballerino)

Isobel (ballerina)

Aaron (cantante)

Piccolo G (cantante)

Squadra Arisa e Raimondo Todaro

Alessio (ballerino)

Mattia (ballerini)

Federica (cantante)

Wax (cantante)

Articolo in aggiornamento.