Grazie di Wax, il testo e il significato del nuovo inedito ad Amici 2023 Grazie è il terzo inedito di Wax ad Amici 22 dopo Turista per sempre e Ballerine e guantoni: è prodotta da Takagi e Ketra con JVLI. Qui testo e significato.

A cura di Vincenzo Nasto

Wax e la cover di Grazie, foto di Comunicato Stampa

Grazie è il nuovo inedito di Wax alle porte del Serale conquistato ad Amici 22. Il cantante, protagonista di un percorso lungo e travagliato all'interno della trasmissione, ha presentato il suo terzo inedito all'interno del programma, prodotto dalla coppia Takagi e Ketra, in collaborazione con JVLI. Un brano in cui sembra scrollarsi da dosso tutti i pensieri negativi degli ultimi mesi e che lo vede tra gli inediti più ascoltati dell'ultima puntata del 12 marzo, solo dietro a Mani Vuote di Angelina. In questo momento il brano ha raccolto quasi 30mila ascolti, ma a supportare il suo percorso, sullo sfondo, ci sono sia Turista per sempre con quasi tre milioni e mezzo di stream, seguita da Ballerine e guantoni, ferma a un milione e 300mila su Spotify. A oggi, Wax, insieme ad Angelina, sembra tra i concorrenti più indirizzati alla vittoria finale del programma.

Il testo di Grazie, la nuova canzone di Wax

Buonasera signore e signori

e chiedo scusa se il sipario è ancora chiuso

forse ho fatto confusione con gli attori

mentre lo scenografo litiga coi colori

benvenuti ora dentro la mia testa

ho un teatro testa che si fa grande

queste emozioni ballano in mutande

e il mondo ci fa stare male

ringrazio Dio che esiste l’arte (Grazie)

che ci dà modo di parlare (Grazie)

e rendere chi è piccolo gigante (Grazie)

Ora noi possiamo brillare (Grazie)

come la stella che ci guarda

da quando eravamo giù in quartiere

e riscriveremo assieme questo finale

(lo possiamo fare assieme)

perché il sipario è aperto

e ora potete mettervi a sedere

Ora noi possiamo brillare (Grazie)

come la stella che ci guarda

da quando eravamo giù in quartiere (quella là)

e riscriveremo assieme questo finale

(lo possiamo fare assieme)

perché il sipario è aperto

e ora potete mettervi a sedere

Grazie

Il significato di Grazie, il terzo inedito del cantante di Amici 22

Grazie rappresenta il terzo episodio di Wax all'interno dell'edizione 22 di Amici: un processo di liberazione avvenuto dopo il successo di Turista per sempre e Ballerine e guantoni ma anche dopo il caso Noce Moscata e le incomprensioni iniziali con Maria De Filippi e l'insegnante Rudy Zerbi. Il significato di Grazie può essere intravisto proprio nell'esibizione di Wax, che sembra volersi allontanare da tutte le pressioni di contesto ricevute all'interno del talent, ringraziando l'arte che gli permette di esprimersi, ma non solo. Perché se le stelle restano l'obiettivo del giovane cantante milanese, non si può dimenticare il percorso difficile affrontato nella sua vita per arrivare fino a questo momento, come quando canta: "Ora noi possiamo brillare, come la stella che ci guarda, da quando eravamo giù in quartiere e riscriveremo assieme questo finale".