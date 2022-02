Una foto sancisce la pace tra Fedez e Salmo dopo lo scontro per il concerto a Olbia Dopo momenti di alta tensione la scorsa estate, ha sorpreso la storia su Instagram di Fedez e Salmo con la didascalia: “Quasi Amici”.

A cura di Vincenzo Nasto

Fedez e Salmo, Foto @fedez Storia Instagram

Il lungomare di Olbia era stato durante la scorsa stagione estiva il campo di combattimento, un ristorante a Milano potrebbe essere il luogo in cui è stata sotterrata l'ascia per una "pace". Il profilo di Fedez, lo scorso 7 febbraio, ha sorpreso molti fan, che si son visti arrivare una delle foto più impensabili fino a qualche ora prima: una coppia seduta al tavolo, davanti a bicchieri di vino. I protagonisti della foto sono Fedez e Salmo e nella descrizione della storia di Instagram, una domanda che sembra ricercare una risposta nel pubblico: "Quasi Amici". Oltre al chiaro riferimento al film del 2011 dei registi Olivier Nakache e Éric Toledano, gli ultimi mesi potrebbero esser stati quelli giusti per riavvicinare due artisti dal chiaro talento visual-commerciale, che hanno applicato alla loro idea di musica, un riferimento marketing costruito attorno alla propria immagine poliedrica. Sempre più artisti a 360 gradi, oltre che performer.

La genesi del riavvicinamento tra Fedez e Salmo

Ma com'è avvenuto il riavvicinamento tra i due? Uno dei pochi segnali che hanno deciso di lasciare sui social negli scorsi mesi, oltre alla fotografia che li mostra seduti insieme, pubblicata solo dall'account Instagram di @fedez, è una storia pubblicata alcune settimane fa dall'artista sardo. Nel pieno della polemica tra il portale web Esse Magazine e Fedez per un'intervista su "Disumano", diventata catalizzatore di attenzione anche per i temi che ha esposto al pubblico meno cosciente dell'hip hop italiano, Salmo ha voluto sostenere la causa autorale, un argomento che Fedez ha difeso strenuamente sul palco con il suo intervistatore. Dalla figura di Davide Petrella a quella di Dargen D'Amico, Fedez ha più volte sostenuto che la produzione musicale, secondo lui, avviene in un pieno concordato artistico con il suo team: una ragione che sembra accogliere anche Salmo. Il rapper sardo ha infatti pubblicato una storia in cui rivela: "Kumite è una canzone molto intima, non avrei fatto scrivere le parole ad altre persone. Ma sono d’accordo con Fedez, produrre musica con un team di persone non è un errore".

Lo scontro per il concerto sul lungomare di Olbia

Che la musica abbia messo da parte divergenze personali? Potrebbe essere troppo presto per dirlo, anche perché i precedenti tra i due rapper vanno a corrente alterna. Basta ritornare indietro di qualche mese, al concerto di Olbia e a come i due avevano reso le storie di Instagram uno campo per risolvere alcune divergenze. Da una parte Salmo, che giustificava il suo gesto di disobbedienza civile come "un gesto di protesta contro le regolette patetiche imposte dallo Stato sui concerti", mentre dall'altro lato Fedez lo accusava di non aver aderito alle sue iniziative benefiche a sostegno dei lavoratori dello spettacolo in difficoltà. Il core dello scontro si raggiunge solo poche battute più tardi, quando Salmo ammette di non aver "aderito alle tue iniziative seppur giuste perché mi stai sul ca**o. Non te l’ho mai nascosto. Però penso tu sia un ottimo politico, è quello che devi fare", mentre l'ultima parola va a Fedez, che rassegnato afferma: "Se non sei disposto a mettere da parte le tue antipatie personali per il bene del paese, dei tuoi fan e di chi lavora per i tuoi live, non sei un artista, sei uno stronzo". Gli attacchi tra i due artisti sembrano ormai un lontano ricordo, e la foto potrebbe essere il preludio anche a una collaborazione musicale: un'occasione troppo ghiotta per mescolare ancora una volta le carte del gioco.