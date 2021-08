Fedez ancora contro Salmo: “Ti ho coinvolto per fare beneficenza in Sardegna, non hai risposto” “Potevo farmi la vacanza come Fedez”, scrive Salmo difendendo il suo concerto a Olbia, che ha visto assembramenti di fan e nessun rispetto delle regole Covid. E Fedez replica duro: “Ho cercato due volte di coinvolgerti in progetti benefici, anche per la Sardegna, e non hai risposto. Vai a braccetto con istituzioni malate, infrangi le regole sulle spalle degli altri”.

A cura di Valeria Morini

Ha innescato una vera reazione a catena il discusso concerto di Salmo organizzato a sorpresa a Olbia venerdì 13 agosto. La performance è stata gratuita con l'intenzione di sostenere la Sardegna alle prese con gli incendi ma si è svolta in barba alle regole anti-Covid, con centinaia di fan assembrati senza mascherina. Si è quindi acceso il dibattito all'interno della scena musicale, con diversi colleghi (da Gemitaiz ad Alessandra Amoroso) che hanno chiesto spiegazioni. In particolare, dai social arriva un focoso botta e risposta tra lui e Fedez.

Salmo si giustifica per il concerto a Olbia

Il concerto senza precauzioni di Salmo non è piaciuto a molti musicisti che si stanno attivando con tutti i protocolli richiesti nei loro tour. Tra i commenti più intensi proprio quello di Fedez, che accusa non solo il collega ma anche le autorità di Olbia di aver "sputato in faccia a migliaia di onesti lavoratori dello spettacolo che quest’anno cercano di tirare avanti con immensi sacrifici rispettando le regole". La replica di Salmo non si è fatta attendere: oltre a rivendicare l'importanza del settore musicale, ha chiamato in causa proprio il marito di Chiara Ferragni:

Potevo andare a farmi la vacanza come Fedez invece sono sceso per strada e ho detto la mia. Se avessi voluto seguire le regole non avrei fatto l’artista!

La replica di Fedez

Le parole di Salmo hanno alimentato ancora di più la bufera contro di lui. C'è per esempio Ermal Meta che con ironia scrive "Ho appena scoperto di non essere un artista perché rispetto le regole". Ma è lo stesso Fedez a intervenire con particolare durezza, attaccando Salmo su Instagram Stories (gallery in alto).