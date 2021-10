Ultimo esulta per “Solo”: è uno degli album più ascoltati al mondo su Spotify Dopo Blanco e Salmo anche Ultimo iscrive il suo nome tra gli artisti con l’album di debutto tra i più ascoltati a livello globale su Spotify. L’ultimo album del cantante, “Solo”, infatti, è risultato il quinto più ascoltato sulla piattaforma di streaming nella settimana in cui uscivano album come quelli di Lana Del Rey e di Elton John.

A cura di Francesco Raiola

Dopo Blanco e Salmo anche Ultimo iscrive il suo nome tra gli artisti con l'album di debutto tra i più ascoltati a livello globale su Spotify. L'ultimo album del cantante, "Solo", infatti, è risultato il quinto più ascoltato sulla piattaforma di streaming nella settimana in cui uscivano album come quelli di Lana Del Rey e di Elton John, confermandosi come uno degli artisti più amati del Paese, con una fanbase tale da mandarlo anche in classifica tra gli album più ascoltati nella loro settimana di debutto. E lo stesso cantautore ne è contento, come dichiara tra l'incredulo e il soddisfatto in una storia su Instagram in cui dà la notizia ai fan.

C'era molta attesa per il ritorno di uno dei fenomeni musicali più incredibili di questi ultimi anni. Ultimo, infatti, è uno dei pochi giovani che è riuscito a farsi largo nel mondo della musica senza provenire dal rap e dalla trap o avendo alle spalle qualche talent. Una volta si sarebbe detto che era solo grazie alla forza della musica e in effetti è grazie a questo e a una serie di scelte azzeccate oltre alla capacità di stabilire un rapporto empatico con la sua fanbase che lo supporta da sempre, permettendogli di avere un tour nei palazzetto sold out poco dopo la sua partecipazione tra i Big di Sanremo e 60 mila persone a cantare con lui all'Olimpico l'estate successiva.

Un successo che lo aveva spinto ad annunciare per l'anno successivo, il 2020 un tour negli stadi – sarebbe stato il più giovane – salvo poi doverlo rinunciare a causa della pandemia di Covid. Il suo ritorno, però, ha già ottenuto risultati importanti con singoli come "Tutto questo sei tu", "22 settembre" e "Buongiorno vita" oltre i 15 milioni di stream (il primo ne ha oltre 42 milioni) e le nuove canzoni che già veleggiano verso il milione, con "Niente" a quasi 3 milioni in pochi giorni. "Solo" – per cui il cantautore praticamente non ha voluto fare promozione con la stampa – è anche il primo album uscito per la sua nuova etichetta Ultimo Records.