Dopo i Maneskin è Blanco a fare numeri mondiali: Blu Celeste terzo album più ascoltato al mondo

A cura di Redazione Music

Blanco (ph Manuel Grazia)

Ormai siamo quasi abituati a vedere i Maneskin nelle posizioni alte delle classifiche mondiali; dopo la vittoria dell'Eurovision infatti, la band italiana ha avuto un'esplosione oltre i confini nazionali. Un caso che ha fatto notizia per vari motivi, soprattutto perché a parte i soliti noti – Pausini, Ramazzotti, Ferro e artisti dance – non è facile vedere artisti italiani primeggiare tra quelli internazionali. Nell'ultima settimana, però, c'è riuscito Blanco, il rapper che ha pubblicato "Blu Celeste" e che nell'ultimo anno ha avuto un'esplosione esponenziale.

Il cantante, infatti, ha pubblicato, venerdì scorso, il suo album d'esordio, dopo i successi di pezzi come "Notti in bianco", "Paraocchi" e i feat di "La canzone nostra" di Mace con Salmo e "Mi fai impazzire" con Sfera Ebbasta. "Blu Celeste" era attesissimo e in poche ore ha occupato le prime tredici posizioni della classifica Top 50 Italia, mantenendone, ad oggi, le prime 10 e prenotando il primo posto nella prossima classifica FIMI degli album. Probabilmente l'album di Blanco (accompagnato dal fidatissimo producer MICHELANGELO) sarà uno di quelli che vedremo in classifica per un bel po' di settimane, sicuramente è una delle sorprese musicali dell'anno per quanto riguarda l'Italia.

E questo enorme successo italiano ha portato l'album a ottenere un importante risultato anche a livello globale. "Blu Celeste", infatti, è stato il terzo album di debutto più ascoltato in streaming al mondo. L'album di Blanco, infatti, è sul podio della Top 10 Global Album Debuts, alle spalle solo di "Jose" di J Balvin e di "The Melodic Blue" di Baby Keem, rapper e cugino di Kedrik Lamar, ma davanti a album come quello di Kelly Musgraves e "The Metallica Blacklist". Ovviamente a differenza dei Maneskin l'album vive soprattutto della potenza degli ascolti nazionali, ma vedere anche solo la potenza di fuoco della fanbase del cantante fa una certa impressione.