Tim Summer Hits 2022 stasera in tv, la scaletta di cantanti e ospiti della quinta puntata su Rai2 Questa sera giovedì 28 luglio ci sarà la quinta puntata dell’evento musicale dell’estate: Tim Summer Hits 2022 da Rimini con Berté e Renga: qui la scaletta.

A cura di Vincenzo Nasto

Stefano De Martino e Andrea Delogu 2022, foto di account Instagram @instarai2

Dopo l'eccezionale puntata del 25 luglio, torna stasera giovedì 28 luglio in onda la quinta puntata di Tim Summer Hits, il festival musicale dell'estate condotto da Stefano De Martino e Andrea Delogu, in diretta su Rai2 dalle 21.20. Dopo aver conquistato Portopiccolo in provincia di Trieste, questa volta si ritorna a Rimini per il secondo appuntamento musicale della settimana. Tante anticipazioni per la scaletta, anche questa volta ricca di cantanti, dalla coppia Franco 126 e Loredana Bertè, al gigante della disco music Gabry Ponte, senza dimenticare la partecipazione straordinaria del conduttore televisivo Valerio Lundini e I Vazzanikki. Ma non solo, perché uno degli ospiti più attesi della serata sarà lui: il dj francese Bob Sinclair.

Clementino 2022, foto di Narciso Miatto

La scaletta dei cantanti di stasera al Tim Summer Hits 2022, le anticipazioni

Dopo Portopiccolo, si scende a Rimini per la quinta puntata di Tim Summer Hits 2022, la seconda settimanale. Sul palco sarà possibile osservare i protagonisti dell'estate musicale italiana, ma anche europea. Infatti, oltre a Rkomi, Nina Zilli, Francesca Michielin, ci sarà anche il dj francese Bob Sinclair. Ecco le anticipazioni sulla scaletta dei cantanti, non in ordine d'uscita.

Alex

Ana Mena

Matteo Bocelli

Clementino

Emis Killa

Giusy Ferreri

Franco 126 e Loredana Bertè

Gabry Ponte e Lum!x

Rocco Hunt

LDA

Valerio Lundini e I Vazzanikki

Francesca Michielin

Olly

Willie Peyote

Priestess

Francesco Renga

Rkomi

Federico Rossi

Rovere e Chiamamifaro

Silvia Salemi

Bob Sinclar e Nyv

Il Tre

Nina Zilli

LDA 2022, foto di Cosimo Buccolieri

Dove vedere la puntata di stasera di Tim Summer Hits in tv e streaming

Per chi non potrà essere presente a Rimini per potersi godere l'esibizione live degli artisti presenti, potrà restare comodamente vicino alla tv, per la quinta puntata di Tim Summer Hits 2022. Infatti, in diretta dalle 21.20 su Rai 2, con la conduzione di Andrea Delogu e Stefano De Martino, sarà possibile osservare gli artisti susseguirsi sul palco con alcune delle canzoni più famose degli ultimi mesi. L'evento sarà trasmesso in simulcast anche su Rai Radio2 e Radio Italia. Tv e radio, ma non solo: per chi non potrà essere a casa, Rai ha pensato anche a una soluzione streaming video, in diretta sul canale tv di Rai 2 su Rai Play, ma anche in differita su Radio Italia TV ogni venerdì sera dalle 21.00 e il sabato mattina dalle 9.00.