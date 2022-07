Taxi Driver di Rkomi è l’album più ascoltato del 2022 fino a ora, tra i singoli regna Brividi Sono uscite le classifiche semestrali della Fimi, che vedono ancora in vetta “Taxi Driver” tra gli album, mentre “Brividi” di Blanco e Mahmood tra i singoli.

A cura di Vincenzo Nasto

I mesi passano e il primo semestre musicale in Italia è volato via, con le sorprese del Festival di Sanremo 2022: ma non solo. Anzi a ricordarci quanto la continuità sia il risultato maggiore di un'artista nei confronti col proprio pubblico, ci ha pensato la classifica "Top of the music" della FIMI/GfK. Al primo posto tra gli album più venduti nei primi sei mesi del 2022 si riconferma l'album più venduto del 2021: "Taxi Driver" di Rkomi. Il rapper di Calvairate spazza ancora via la concorrenza agguerrita, formata da Blanco, Lazza, Marracash e Sick Luke con il suo album da producer "X2″. Discorso diverso per i singoli, che sono sicuramente influenzati dalla viralità raggiunta nella terza edizione condotta da Amadeus del Festival di Sanremo: al primo posto troviamo Brividi" di Blanco e Mahmood. Ma il rap in Italia, nelle sue varie declinazioni, sembra non conoscere confini, e regala un clamoroso "Virus" di Noyz Narcos come vinile più venduto in Italia, mettendosi dietro anche la star internazionale Harry Styles con il suo "Harry's House".

Taxi Driver è l'album più venduto, prima di Blu Celeste e Sirio

Per gli album, la musica non sembra cambiata. Secondo la classifica semestrale (dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022) degli album più venduti in Italia registra l'ennesima vittoria di Rkomi. Il protagonista di "Insuperabile" sul palco del Festival di Sanremo 2022 si prende ancora il trono, come nel 2021, con il suo "Taxi Driver". A seguire "Blu Celeste" di Blanco, vero mattatore del 2022 anche grazie alla vittoria del Festival di Sanremo con "Brividi" insieme a Mahmood e la partecipazione all'Eurovision Song Contest 2022 di Torino. Chiudono la top 5 altri tre progetti rap, tra i più attesi: al terzo posto si piazza Lazza con "Sirio", un progetto che ha allargato ancora di più lo spettro dei confini musicali del rapper milanese. Poi la fotografia sociale di Marracash con "Noi, Loro e gli Altri", un album che ha fatto discutere di vita e di musica nello stesso spazio-tempo, mentre "X2" di Sick Luke risulta la sorpresa della top 5. Il producer romano che ha collocato i 27 artisti più importanti della scena italiano nel suo primo progetto ufficiale da producer si prende la rivincita sulle critiche iniziali dell'album, per un suono che ha abbracciato nuove regioni musicali, e che adesso è diventato "solo" il suo.

Regna Sanremo tra i singoli più venduti e la sorpresa Noyz Narcos tra i vinili

Come detto, discorso diverso per i singoli, maggiormente influenzati dalla viralità raggiunta sulle piattaforme di streaming dai singoli del Festival di Sanremo 2022. Non a caso, al primo posto troviamo i vincitori della kermesse nazionale: "Brividi" di Mahmood e Blanco è il singolo più venduto dei primi sei mesi del 2022, mentre alle sue spalle si prende la seconda posizione il talento di Amici 20 Sangiovanni. Il cantante, che ha presentato "Farfalle" sul palco dell'Ariston, è seguito dal collega Dargen D'Amico e la sua "Dove si balla", tormentone virale anche grazie a TikTok. Una connessione social anche con il prossimo brano in classifica, come "Ciao Ciao" de La Rappresentante di Lista e chiudono la classifica Rkomi ed Elodie con "La coda del diavolo". Sorpresa invece nelle classifiche dei vinili più venduti, con "Virus" di Noyz Narcos che si prende la testa, lasciando il secondo gradino del podio a Harry Styles e il suo "Harry's House. Chiude al terzo posto "Caos" di Fabri Fibra, seguito dai Maneskin e il loro "Teatro d'ira – vol.I" e la riedizione di "The Dark Side of the Moon" dei Pink Floyd.

TOP 5 album più venduti

Taxi Driver: Rkomi Blu Celeste: Blanco Sirio: Lazza Noi Loro e Gli Altri: Marracash X2: Sick Luke

TOP 5 singoli più venduti

Brividi: Mahmood e Blanco Farfalle: Sangiovanni Dove si balla: Dargen D'Amico Ciao Ciao: La rappresentante di Lista La coda del diavolo: Rkomi ed Elodie

Top 5 vinili più venduti