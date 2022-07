Tim Summer Hits 2022, la scaletta dei cantanti della puntata di stasera a Portopiccolo su Rai2 Questa sera andrà in onda su Rai2 eccezionalmente la quarta punta di Tim Summer Hits 2022 da Portopiccolo con ospiti del calibro di Elisa, Fedez e Coez.

A cura di Vincenzo Nasto

Stefano De Martino e Andrea Delogu 2022, foto di Tim Summer Hits

Condotto da Andrea Delogu e Stefano De Martino, staserà andrà in onda, in maniera eccezionale, la quarta puntata di Tim Summer Hits 2022, il festival musicale estivo trasmesso su Rai2, questa volta a Portopiccolo, vicino a Trieste. Solo per questa settimana, ci sarà un doppio appuntamento con Tim Summer Hits, in onda sia stasera che il prossimo giovedì 28 luglio. Come nelle precedenti tre serate, anche questa volta una scaletta ricca di ospiti come Coez, Dargen D'Amico, Tommaso Paradiso e Donatella Rettore, che si esibiranno con il loro singolo estivo. Come per gli appuntamenti precedenti, anche questa puntata sarà trasmessa in diretta dalle ore 21.20 su Rai2, ma anche in streaming video sul canale tv di Radio2 su RaiPlay. Un festival musicale che sta conquistando il pubblico televisivo, che dopo gli ottimi ascolti delle prime due puntate, si è confermato anche nella terza, con 1,3 milioni di telespettatori e l'11,8% di share.

La scaletta dei cantanti della quarta puntata di Tim Summer hits 2022

Sarà la splendida location di Portopiccolo, vicino Trieste, a ospitare la quarta puntata di Tim Summer Hits, il festival musicale estivo trasmesso su Rai2. Dopo esser passato per Rimini e Roma, la serata musicale condotta da Andrea Delogu e Stefano De Martino, andrà in onda in via eccezionale su Rai2 dalla località in Friuli Venezia Giulia. Ancora tanti ospiti si esibiranno sul palco, dai talenti di Amici Aka7even e LDA ai protagonisti dell'estate Fedez, Tananai e Mara Sattei, senza dimenticare Donatella Rettore e Marco Masini. Ecco la scaletta dei cantanti, non in ordine d'uscita:

Aka7even

Michele Bravi

Coez

Dargen D’amico

Elisa

Elodie

Fedez, Tananai e Mara Sattei

Giusy Ferreri

Francesco Gabbani

Chiara Galiazzo

Raphael Gualazzi

La Rappresentante Di Lista

LDA

Marco Masini

Nek

The Kolors

Tommaso Paradiso

Donatella Rettore e Tancredi

Vegas Jones, Nika Paris e Room9

Dove seguire la puntata di stasera in tv, streaming e radio

Per chi non potrà essere presente a Portopiccolo per potersi godere l'esibizione live degli artisti presenti, potrà restare comodamente vicino alla tv, per la quarta puntata di Tim Summer Hits 2022. Infatti, in diretta dalle 21.20 su Rai 2, con la conduzione di Andrea Delogu e Stefano De Martino, sarà possibile osservare gli artisti susseguirsi sul palco con alcune delle canzoni più famose degli ultimi mesi. L'evento sarà trasmesso in simulcast anche su Rai Radio2 e Radio Italia. Tv e radio, ma non solo: per chi non potrà essere a casa, Rai ha pensato anche a una soluzione streaming video, in diretta sul canale tv di Rai 2 su Rai Play, ma anche in differita su Radio Italia TV ogni venerdì sera dalle 21.00 e il sabato mattina dalle 9.00.