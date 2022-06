Chi è Mara Sattei, la cantante de La Dolce Vita con Fedez e Tananai è un’ex Amici Mara Sattei, nome d’arte di Sara Mattei ed ex concorrente di X Factor e Amici, è un terzo del nuovo tormentone estivo “La dolce vita” con Fedez e Tananai.

Mara Sattei (ph Nicholas Fols e Siermond)

Sara Mattei, vero nome di Mara Sattei, è una cantante romana nota per le sue "Registrazioni" e per il suo primo singolo ufficiale "Scusa", ma anche per le collaborazioni in "Tuttecose", "Spigoli" e "Dilemme", oltre a essere una delle tre cantanti de "La dolce vita", nuova canzone con Fedez e Tananai. La cantante, che ha partecipato come concorrente ad Amici 13 ed è salita sul palco di X Factor, come ospite, con il brano "Spigoli", è un nome noto del panorama, dove ha già un seguito e una fama, con qualche milione di views nel suo curriculum tra streaming e Youtube, sia con i pezzi a nome suo che con quelli in cui figura come feat. E non sono pochi gli artisti e le artiste che le hanno chiesto di partecipare, dalla belga Lous and the Yakuza, al progetto Bloody Vinyl, passando, ovviamente, per tha Supreme, fratello di Mara Sattei e uno dei producer più famosi e apprezzati del Paese. Lo scorso gennaio, inoltre, ha esordito col suo primo album "Universo", prodotto interamente da tha Supreme, con feat di Giorgia, Carl Brave e Tedua e Gazzelle.

La carriera di Mara Sattei, da Amici al singolo con Fedez e Tananai

Mara Sattei ha cominciato postando cover sul suo canale Youtube, prima di partecipare ad Amici 13 (era il 2014) dove ha cominciato a farsi conoscere. Ma sono state le scelte successiva a permetterle di raggiungere un pubblico maggiore. Il primo singolo della cantante è uscito il 9 aprile 2021 ed è stato prodotto, appunto, da tha Supreme. Questa scelta ha prolungato un rapporto che va oltre la sfera familiare e continua anche in quella artistica, dopo le uscite di “Nuova Registrazione 326”, “Nuova Registrazione 402” e “Nuova Registrazione 527” sempre prodotte dal fratello a cui si aggiungono i feat in pezzi come “m12ano”, contenuto nell’album d’esordio di tha Supreme “23 6451”, “ALTALENE” – che l’ha vista a fianco di Coez nel brano doppio platino estratto da “BV3” – “Dilemme Remix” con Lous and the Yakuza e tha Supreme e “Spigoli” brano firmato insieme a Carl Brave e tha Supreme. Ha dovuto aspettare un po' di tempo prima di pubblicare l'album d'esordio, "Universo" (Arista/Columbia Records Italy/Sony Music Italy) che è uscito nel gennaio 2022 ed è stato interamente prodotto da tha Supreme, che ha seguito anche la direzione artistica del progetto. Un ulteriore passo è quello che l'ha portata a duettare con Fedez e Tananai in "La dolce vita", singolo estivo del trio. La cantante sul suo profilo Instagram, dove conta circa 350 mila follower, ama condividere i suoi successi con tutti i fan.

Mara e la musica, una passione di famiglia

La strada di Mara Sattei è legata alla musica fin dalla sua nascita, grazie soprattutto alla madre che cantava in un coro Gospel ed è stata fin da subito sua ispiratrice. In un'intervista a Vanity Fair, infatti, ha detto: "La passione per la musica ce l'ha trasmessa nostra madre. Ha cantato per anni in un gruppo gospel, io sono nata e cresciuta nella musica". E la musica è diventata affare di famiglia quando il fratello, Davide, in arte tha Supreme ha cominciato a creare sue produzioni e diventare uno dei nomi di riferimento della musica italiana, sia producendo per terzi che pubblicando il suo album "23 6451", uno degli album più ascoltati a cavallo tra 2019 e 2020. E proprio con tha Supreme ha mosso i primi passi ufficiali, dopo le "nuove registrazioni". Il primo singolo ufficiale, infatti, è stato "Scusa", prodotta dal fratello e in un'intervista a Fanpage.it spiegò: "È nata proprio così, ho scritto il brano, abbiamo parlato e io ho proprio pensato a questa idea del valzer, perché avevo in mente tutto l'immaginario del video e ovviamente lui, conoscendomi al 100%, ha colpito il segno".