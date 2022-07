Tim Summer Hits 2022 a Rimini, la scaletta della terza puntata su Rai 2: cantanti e orari La terza puntata della Tim Summer Hits 2022, in diretta da Piazzale Fellini a Rimini, vedrà come ospiti Blanco, Rkomi, Rhove e Luigi Strangis.

A cura di Vincenzo Nasto

Stefano De Martino e Andrea Delogu 2022, foto di Tim Summer Hits

Si terrà nelle prossime ore la terza puntata del Tim Summer Hits, l'appuntamento musicale dell'estate in diretta da Rimini, precisamente da Piazzale Fellini. Un evento che coinvolge alcuni degli artisti più importanti della nuova generazione musicale, da Blanco a Rkomi, senza dimenticare pezzi di storia della musica italiana come Biagio Antonacci e Raf. Si potrà guardare la puntata, come le scorse, in onda su Rai 2, dopo il grande successo della scorsa settimana, con un totale 1.578.000 spettatori, ovvero il 12% di share. A condurre sarà sempre la coppia formata da Andrea Delogu e Stefano De Martino.

La scaletta dei cantanti del Tim Summer Hits stasera a Rimini

Dai giovani protagonisti dell'estate italiana, come Blanco, Rhove e Rkomi, ai tormentoni estivi delle coppie Boomdabash e Annalisa e Rocco Hunt ed Elettra Lamborghini: la terza puntata della Tim Summer Hits potrebbe sconvolgere ancora di più l'estate riminese e il pubblico di Rai 2. Ecco qui la scaletta, non in ordine d'esecuzione, degli artisti che saliranno sul palco di Piazzale Fellini.

Biagio Antonacci

Arisa

Malika Ayane

Blanco

Boomdabash e Annalisa

Franco 126 e Loredana Bertè

Ghali

Gianmaria

Rocco Hunt ed Elettra Lamborghini

J Ax

Achille Lauro

Ermal Meta

Francesca Michielin

Fabrizio Moro

Raf

Francesco Renga

Rhove

Rkomi

Sam Ryder

Shade

Luigi Strangis

Dove vedere la puntata di Tim Summer Hits

Per chi non potrà essere presente a Piazzale Fellini per potersi godere l'esibizione live degli artisti presenti, potrà restare comodamente vicino alla tv, per la terza puntata di Tim Summer Hits. Infatti, in diretta dalle 21.20 su Rai 2, con la conduzione di Andrea Delogu e Stefano De Martino, sarà possibile osservare gli artisti susseguirsi sul palco con alcune delle canzoni più famose degli ultimi mesi. L'evento sarà trasmesso in simulcast anche su Rai Radio2 e Radio Italia. Tv e radio, ma non solo: per chi non potrà essere a casa, Rai ha pensato anche a una soluzione streaming video, in diretta sul canale tv di Rai 2 su Rai Play, ma anche in differita su Radio Italia TV ogni venerdì sera dalle 21.00 e il sabato mattina dalle 9.00