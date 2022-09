Testo e significato di okk@pp@, thasup si diverte e fa ballare la tap dance con il jazz Una pazza fusione jazz-elettronica è protagonista nel nuovo singolo di thasup “okk@pp@”, in attesa del nuovo album il 30 settembre: qui testo e significato.

A cura di Vincenzo Nasto

tha Sup 2022, foto di Comunicato Stampa

Siamo a soli sette giorni dall'uscita di "c@ra++ere s?ec!@le" e tha Sup ha già svelato il terzo singolo apri-pista del progetto. Dopo "M%n" e "S!r!", è stato pubblicato nelle ultime ore il nuovo brano "okk@pp@", l'incontro tra il jazz e la musica elettronica, dove la creatività e l'anima estroversa di Davide Mattei, aka thasup, riesce ad apparire nella sua zona di comfort. "okk@pp@" è la fotografia di un giovane artista consapevole del proprio suono, delle proprie innovazioni, che si diverte questa volta: tra i tre brani pubblicati dall'artista romano, ma con sede a Milano, questo proietta una sfumatura diversa rispetto ai suoi precedenti. Un singolo che rivela anche il suo alter-ego musicale, un musicista jazz che scopre la musica elettronica, ma la maneggia come se ci fosse nato dentro.

Il significato di okk@pp@

Il 30 settembre è ormai lontano solo una settimana e thasup ha già lanciato tre punti di lettura del suo secondo progetto ufficiale: "c@ra++ere s?ec!@le". Mondi che entrano in connessione, senza mai raggiungere un equilibrio, per adesso, con "M%n" e "S!r!" che hanno descritto un viaggio anche pop del producer e cantante romano, mentre nel nuovo singolo "okk@pp@", si sente un legame più vicino al precedente "23 6451", il disco del 2019 che ha consacrato thasup come uno dei migliori artisti della scena italiana. Il ritmo e gli spazi folli, uno swing adatto alla tap dance, un cumulo di connessioni jazz che si scontrano ed esplodono con l'elettronica, di cui il producer romano sembra conoscerne le più profonde virtù. Nel brano, thasup sembra sottolineare anche quanto si affidi alla musica, quando canta: "Se fa-a-a te i pezzi di quelli fake, io ho so-lo lei, ho so-lo lei, se ho qualche dubbio e poi mi chiudo come non lo fosse ma è tutto ok". Nel testo si possono riscontrare anche dei piccoli attacchi a "toy boy" della musica, anche quando canta: "Ma io sarò mai te, per dei coins". Il riferimento in passato sembrava molto chiaro.

Il testo di okk@pp@

Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa

Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa

Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa

Okay

Io-o-o-o-okay

Ho-o-o, ho lei

Se fa-a-a te i pezzi di quelli fake

Io ho so-lo lei, ho so-lo lei

Se ho qualche dubbio e

Poi mi chiudo come non lo fosse ma

È tutto

O-kappa, pa-pa-pa-pa-pa

O-kappa, pa-pa-pa-pa-pa

O-kappa, pa-pa-pa-pa (Pa-ah)

È tutto

O-kappa, pa-pa-pa-pa-pa

O-kappa, pa-pa-pa-pa-pa

O-kappa, pa-pa-pa-pa (Pa-ah-yeah)

Lei chiede troppo anche, sincero, yeah

Mi da del morto coi tuoi fra', yeah-eah

Non mi fotte del sentiero, eh-yeah

E c'ho pensato di già

E non ho tempo di fare il toy boy

Come vuoi, tu-uh

Ma non sono voi

Ma io sarò mai te, per dei coins

Quelli non faranno per me, mai, no

Non vendo, oh-oh, tempo

Non l'avrò indietro, mai ce l'avrò, bro

(Okay)

Io-o-o-o-okay

Ho-o-o, ho lei

Se fa-a-a te i pezzi di quelli fake

Io ho so-lo lei, ho so-lo lei

Se ho qualche dubbio e

Poi mi chiudo come non lo fosse ma

È tutto

O-kappa, pa-pa-pa-pa-pa

O-kappa, pa-pa-pa-pa-pa

O-kappa, pa-pa-pa-pa (Pa-ah)

È tutto

O-kappa, pa-pa-pa-pa-pa

O-kappa, pa-pa-pa-pa-pa

O-kappa, pa-pa-pa-pa (Pa-ah-yeah)