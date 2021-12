tha Supreme attacca Blanco su Instagram: “Mi imita e poi fa finta di non conoscermi” Il producer romano tha Supreme ha accusato la rivelazione pop 2021 Blanco di aver preso spunto dalla sua musica e di aver fatto finta di non conoscerlo.

A cura di Vincenzo Nasto

Un mancato invito a Sanremo potrebbe essere la causa scatenante di uno dei dissing più interessanti della nuova scena urban italiana. Da una parte tha Supreme, il talentuoso produttore e cantante romano, che nel 2019 aveva regnato nelle classifiche italiane con il suo disco "23 6451": dall'altra l'esordiente più promettente del pop italiano, Blanco, con il successo di "Blu Celeste", a cui si aggiungono collaborazioni come in "Mi fai impazzire" e "La canzone nostra". La prima mossa, che ha scatenato scalpore sui social, anche per la vicinanza all'annuncio del cast ufficiale del Festival di Sanremo 2022, arriva da tha Supreme, anticipata da alcune storie usate come frecciatina all'indirizzo del cantante bresciano. Poi il post, in cui tha Supreme lascia libera interpretazione ai fan con il gioco dell'impiccato, pubblicato nelle storie precedenti, per poi pubblicare successivamente le risposte dei fan, che hanno immediatamente compreso a chi fosse rivolto l'attacco.

Lo strumento del gioco dell'impiccato non ha lasciato scampo alle incomprensioni. tha Supreme ha rivolto un attacco diretto alla rivelazione pop del 2021 Blanco in una serie di storie su Instagram, sublimate poi da un post in cui racconta i motivi di queste precisazioni. Il nome di Blanco non esce dalle parole di tha Supreme, ma sono le foto del post pubblicate dal producer e artista romano a suggellare verso chi fosse diretto questo messaggio. Qualcosa che si trasporterebbe già da qualche giorno, con tha Supreme che più volte aveva pubblicato nelle sue storie un malcontento legato alla genesi e al successo di un artista italiano. Solo pochi giorni fa, aveva scritto: "Mi imbarazza un po’ vivere in un Paese in cui dopo il mio primo disco, miei coetanei iniziano a copiarmi in versione pop e fanno finta di non conoscermi. Se io avessi fatto un disco la carriera di ste persone esisterebbe? LOL. Facciamo un gioco, a chi mi riferisco". A questo messaggio era seguito l'immagine del gioco dell'impiccato, proposto ai suoi fan, in cui il cantante romano aveva lasciato solo sei lettere da riempire.

Il post di tha Supreme viene pubblicato qualche ora prima dell'annuncio di Amadeus per il prossimo Festival di Sanremo, che vedrà protagonisti Mahmood e Blanco. A sorprendere, l'esclusione di Mara Sattei, che – come riporta AllMusicItalia – avrebbe proposto alla commissione tha Supreme come direttore d'orchestra della sua esibizione. Un invito rifiutato, che avrebbe ancora di più ampliato la discussione social. tha Supreme, dopo aver pubblicato la foto del gioco dell'impiccato e le risposte alla storia dei fan, che indicavano Blanco come l'indiziato degli attacchi dell'artista romano, ha scritto: "Apprezzo da morire se qualcuno si ispira a me, è forse la forma di ammirazione più bella e non posso che prendermi bene quando ascolto qualcuno farlo senza nascondersi, è una figata, ma non è questo il caso; chi lo fa cercando di nascondere probabilmente anche a se stesso che esisto, chi diventa bordeaux nelle interviste se viene nominato il mio aka, chi mi toglie il “segui” sperando di eliminare le tracce, chi distoglie lo sguardo con le persone vicine a me, non fa decisamente parte di quella cerchia, non merita il mio rispetto".

La goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso la specifica lo stesso producer nella didascalia del post, facendo riferimento a un aneddoto delle scorse settimane, in cui una persona molto vicina a tha Supreme sarebbe rimasta sconvolta dalla somiglianza tra un brano di Blanco e le melodie introdotte nell'urban italiano da tha Supreme: "Odio fare queste cose, anche se la gente già lo sa e mi dirà che non c’era bisogno di farlo, allora, prova ad immaginare questa cosa e ad interpretare tu il livello di pazzia che c’è dietro tutto questo: immagina di stare con un tuo parente a cena che in un momento casuale dice di averti sentito al supermercato in una canzone in cui, dopo averla shazammata, tu non ci sei nel titolo. lol. lo stesso “parente” che mi ha visto crescere e scrivere il mio primo album, le mie prime canzoni. un po’ triste". Ma tha Supreme potrebbe sorprenderci ancora una volta, con un approccio di marketing musicale molto utilizzato fino a qualche mese fa: l'attacco social infatti, potrebbe essere il tentativo da parte dei due artisti di raccogliere hype sulla loro contesa, prima di annunciare magari un featuring assieme. Negli anni scorsi, la tecnica era stata sdoganata dalla coppia Highsnob (protagonista al prossimo festival di Sanremo) – Junior Cally, che si erano attaccati nelle storie Instagram prima dell'annuncio di "Wannabe pt.2"