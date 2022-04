tha Supreme ancora contro Blanco: “Qualche artista si è arricchito, ma a confronto è un pidocchio” Dopo cinque mesi, tha Supreme torna ad attaccare Blanco su Instagram in una story, mentre il cantante di Calvaggese si esibiva prima dell’Angelus del Papa.

A cura di Vincenzo Nasto

Blanco e tha Supreme, 2022, storia Instagram tha Supreme

Sono passati solamente cinque mesi dal primo attacco social di tha Supreme nei confronti della stella del pop italiana Blanco. Il 7 dicembre scorso, infatti, il rapper aveva pubblicato una frecciatina sul suo profilo Instagram dopo l'annuncio del cast ufficiale del Festival di Sanremo 2022, che aveva escluso lui e sua sorella Mara Sattei. Dal gioco dell'impiccato alle risposte dei fan, che avevano immediatamente compreso a chi fosse rivolto l'attacco. Dopo la vittoria del Festival di Sanremo 2022 da parte di Blanco e Mahmood, nelle scorse ore, tha Supreme è tornato a parlare della propria musica, della propria genesi, in una storia su Instagram. Dopo aver raccontato dell'addio alla scuola per dedicarsi alla musica e del primo live a Londra con Sfera Ebbasta, il giovane producer e cantante ha attaccato di nuovo Blanco, definendolo un "Pidocchio".

Ci stiamo avvicinando alla nuova stagione di tha Supreme, che solo quattro anni fa monopolizzava il mercato discografico italiano con il suo "23 6451". Nel 2019, il disco diventò il più venduto nell'intera discografia italiana, lanciando una ventata d'aria fresca anche nella finestra trap apertasi nel 2016 e che ha definitivamente cambiato il consumo e la diffusione della musica nel pubblico. Proprio attraverso le sue produzioni e le sue linee melodiche, tha Supreme aveva mostrato un volto della musica hip hop molto sperimentale, che negli anni ha avuto adepti, anche molto famosi. L'arrivo di Blanco nel panorama urban-pop italiano sembra aver dato una spinta ancora maggiore nell'utilizzo di alcune linee melodiche, che hanno trionfato anche sul palco di Sanremo 2022 con "Brividi". Proprio tha Supreme sembra riprendere il filo spezzato del tempo, con il giovane rapper romano ma in pianta stabile a Milano, che negli ultimi anni ha pubblicato solo alcuni singoli: "Una direzione giusta" con Neffa e "M%n".

Con l'annuncio di un disco "all'80%", tha Supreme ha voluto ripercorrere anche i suoi primi passi nella musica: "A 2 anni suonavo le pentole a casa di mia nonna e a 3 ho avuto la mia prima batteria finta. A 6 anni, grazie al film August Rush mi sono innamorato della chitarra e a 7 scrivevo le mie prime canzoni con mia cugina. A 15 anni lasciai la scuola per dedicarmi alla musica senza avere nessuna certezza e nello stesso anno Sfera dopo aver sentito i miei beat mi invitò ad aprire un suo concerto a Londra e fu il mio primo live. A 16 anni producevo beat per la Machete sotto l'occhio di Slait che mi è stato affianco dal primo giorno fino ad oggi, lo stesso anno con una chitarra e un computer iniziavo a scrivere 23 6451 che usci quando ne avevo 18. A 19 anni ho capito di non essere pazzo quando pensavo che la mia mente aveva bisogno di sfogare cosi tanta musica perché avrebbe dato una ventata d'aria fresca a tutti. A 20 anni ho deciso di pubblicare un po' di musica e iniziare a scrivere il mio secondo disco e fare un po' di silenzio per il resto".

Nelle parti finali della storia Instagram pubblicata, c'è l'attacco, ancora senza nome, nei confronti di Blanco, che nello stesso momento si sta esibendo per 80mila persone prima della messa del lunedì dell'Angelo del Papa, insieme a Michelangelo: "Qualche artista si è arricchito grazie al mio silenzio, riuscendo ad imitare la mia voce e il mio approccio alle linee melodiche, ma è comunque a confronto un pidocchio, come chi ripete ad alta voce una battuta che nessuno ha sentito ma che poi fa ridere tutti, la mia musica parlerà per me". Il discorso si conclude con l'annuncio di due featuring estivi che saranno contenuti nel disco: "Il mio disco è all'80%. Il suo titolo non so se verrà compreso da tutti ma spero di farvi arrivare tutto l'amore che ci ho messo. Quest'estate usciranno 2 featuring e degli estratti del disco. Non vedo l'ora di (spero) farvi stare meglio e di ispirare di nuovo i vostri idoli".