Il significato e il testo di m%n, il ritorno dell’alieno tha Supreme sulla terra in salsa drill Dopo aver passato tutta l’estate nei panni di yungest Moonstar, pubblicando prima “uNa DiReZioNe giUsta” con Neffa e poi “Blu”, tha Supreme si riveste dei suoi panni e pubblica nelle ultime ore il singolo “m%n”, il primo episodio drill della sua carriera. Lo fa riproponendo il viaggio dalla Luna alla Terra in tre video su Instagram.

L'alieno è tornato sulla terra, questa volta nella sua veste originale, dopo aver girovagato nello spazio la scorsa estate con gli abiti del suo alterego yungest Moonstar. tha Supreme ha pubblicato nelle scorse ore il suo nuovo singolo "m%n", un avvicinamento al suo nuovo progetto, dopo il grande successo di "23451" e dopo le collaborazioni nei dischi altrui che negli anni lo hanno portato a collezionare 36 dischi di platino e 15 dischi d'oro. Questa volta il giovane producer e cantante si gode lo spettacolo della Terra dalla Luna, come presentato nelle sue storie Instagram, in cui aveva annunciato, attraverso tre episodi, la pubblicazione del singolo. "m%n" è però anche il primo episodio drill del cantante romano, un passo nel futuro in cui le melodie diventano più armoniche anche grazie al ritmo alternato della propria voce con cui tha Supreme accompagna la produzione musicale.

Il significato di m&n

Che la drill abbia influenzato gli ultimi 12 mesi della scena hip hop italiana, non sembra dover esser messo in dubbio: una sonorità garage che sembra aver influenzato anche uno dei produttori più eclettici come tha Supreme che in "m%n" si diverte a inseguire la traccia e viceversa, con la grancassa del charleston a tenere il tempo della sua produzione. Una scelta che avvantaggia anche gli acuti vocali robotizzati dello stesso artista romano, una completa montagna russa in cui raccontare il suo eterno viaggio tra la Luna e la Terra. La distanza alcune volte sembra ancora molta tra tha Supreme e il resto della scena, una personalizzazione vocale in cui nessuno può identificarsi, un limite strutturale però per il cantante romano, che talvolta non riesce a uscire dal labirinto costruitosi attorno. Ineccepibile il ritornello, tra i più orecchiabili degli ultimi mesi: ringrazierà TikTok tra non molto, anche se i fan si son fatti già sentire, con il brano che è stato utilizzato già in più di 200 video in poche ore. Il suo primo video ufficiale sul canale ha superato i 160mila like.

Il testo di m&n

Non fotti me, magari gli altri

Magari quel cash risolvesse gli sbatti

Da gente così noi ci siam scappati,

Non ti rialzan se cadi, noi

Pensiamo più su,

Tipo sulla mo-o-o-o-o-n yeah, yeah

Fuori mood mai più, lo giuro, bro, mai più, yeah, yeah

Sulla mo-o-o-o-o-n, yeah, yeah

Mo-o-o-o-o-n, yeah, yeah

Ehi, ehi, yah

Ti dovresti svegliar

Non siete amici, dimmi perché sei da lei

Fra, viene in ginocchio a chieder venia

Ma sono il tipo che se le segna

Voglio stare solo con me se viene lei, fra

Sei un trip, quel s” non si capisce, bro

Cresci se mi menti per il gusto di farlo

Sono stanco di chi parla tanto, ma non si fida

Poi sei qui per dirmi sì poi dopo no

Che tipo di tipi mi capiscono, che

Dimmi se ti dico così serio

Dimmi, ma per me puoi anche non farlo

Siete tutti uguali

Non fotti me, magari gli altri

Magari quel cash risolvesse gli sbatti

Da gente così noi ci siam scappati,

Non ti rialzan se cadi, noi

Pensiamo più su, yeah

Tipo sulla mo-o-o-o-o-n yeah, yeah

Fuori mood mai più, lo giuro, bro, mai più, yeah, yeah

Sulla mo-o-o-o-o-n, yeah, yeah

Mo-o-o-o-o-n, yeah, yeah

Yah, sto sulla moon

? o mi ama o dice bugie

Che ti credi? Vedi che se parli di sfighe

Ma poi invece sei te, frega boom

A me lo tiene la Glock

C-che fa ra-ta-ta-ta-pew-pew-pew

ho perso il controllo

Non puoi dirmi di no

Sono solo vuoto mentre fa la star

E mi fa star più su?

Ma se chiamate al mio cell vi fa tu-tu-tu

E tu non la smetterai tipo mai, yeah

Perché siete tutti tali e quali

Non fotti me, magari gli altri

Magari quel cash risolvesse gli sbatti

Da gente così noi ci siam scappati

Non ti rialzan se cadi, noi

Pensiamo più su, yeah

Tipo sulla mo-o-o-o-o-n yeah, yeah

Fuori mood mai più, lo giuro, bro, mai più, yeah, yeah

Sulla mo-o-o-o-o-n, yeah, yeah

Mo-o-o-o-o-n, yeah, yeah

Pensiamo più su, yeah

Tipo sulla mo-o-o-o-o-n yeah, yeah

Fuori mood mai più, lo giuro, bro, mai più, yeah, yeah

Sulla mo-o-o-o-o-n, yeah, yeah

Mo-o-o-o-o-n, yeah, yeah

La presentazione del brano su Instagram in tre video

Aveva annunciato negli scorsi mesi quanto i social avessero cambiato il suo rapporto con la musica, un avviso ai naviganti di tha Supreme, che aveva fatto presagire una presenza in prima persona nella presentazione dei suoi prossimi brani. In un certo senso così è stato: al posto di Davide Mattei, c'è sempre il suo avatar tha Supreme, che però questa volta si libera dall'invisibilità necessaria alla creazione del proprio personaggio, per ritornare protagonista, soprattutto su Instagram e TikTok. Perché è lì che è avvenuta la presentazione di "m%n", con tre video in cui il giovane cantante annunciava la sua voglia di rinnovamento. Nel primo video ha dichiarato di voler diventare un influencer "così la smettete con la storia che non mi faccio mai vedere, che me la meno". Dopo pochi giorni, è apparso il suo avatar seduto sulla superficie della luna, mentre al telefono annuncia di voler ritornare sulla terra, precisamente a Roma, casa sua. L'ultimo messaggio arriva direttamente dall'animazione del suo cellulare che recita: "Ci siamo riusciti finalmente, ho trovato il modo per far ritornare la mia musica sulla terra. Il 22 dovrebbe arrivare, se riuscite a trovarla caricatela su tutte le piattaforme, ve ne sarei grato".

Il successo su TikTok e l'influenza di yungest Moonstar

Ma non solo Instagram è diventato una parte centrale della sua narrazione, ma soprattutto della sua distribuzione musicale. Basti riflettere sull'opportunità colto dall'artista romano di anticipare una piccola parte del brano su TikTok, accompagnata da un video in cui si vede l'avatar in salotto mentre, davanti a un divano, si esercita in mosse di ballo. Un suggerimento vero e proprio per i fan, ma soprattutto un invito a rendere virale la canzone attraverso il passo di danza compiuto dal suo avatar. La sua assenza dai social negli scorsi mesi era stata solamente interrotta dai due episodi musicali, come "uNa DiReZioNe giUsta" con Neffa e "Blu": il primo brano sembra esser stata la scintilla del ritorno per il cantante romano, che dopo aver guadagnato un disco di platino con la rivisitazione di uno dei grandi pezzi urban della musica italiana, sembra essere intenzionato a tornare con un suo progetto personale.