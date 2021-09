Rkomi festeggia il primo posto in Fimi e si spoglia per la versione Unplugged di Taxi Driver Uscito lo scorso 30 aprile, “Taxi Driver” di Rkomi è stato uno dei progetti di successo del 2021 dell’industria discografica italiana, certificato doppio platino con oltre 260 milioni di streaming. Il progetto, grazie all’iniziativa del format Mtv Unplugged, avrà una nuova versione acustica in uscita il prossimo 24 settembre.

"Io ho sempre sentito il bisogno di avere uno scopo nella vita, non credo che uno possa dedicarsi solo a se stesso, al proprio benessere, secondo me, uno deve cercare di avvicinarsi alle altre persone". È la voce di Rkomi, il brano è "Sopra le canzoni", prodotta da Dardust e l'album, "Taxi Driver", è uno dei migliori progetti del 2021, non solo per i fan, ma anche per la critica musicale. Non sorprende quindi il doppio disco di platino con oltre 260 milioni di streaming, con un ritorno alla prima posizione della classifica Fimi a quattro mesi dalla sua uscita. Il viaggio di Rkomi verso la riconciliazione con il proprio pubblico e la propria musica arriva alla nuova puntata, quella che lo sveste, musicalmente parlando, pubblicamente, grazie allo storico format "Mtv Unplugged". Il rapper di Calvairate infatti, sarà il nuovo protagonista italiano del format, e per l'occasione ha deciso di registrare una nuova edizione del suo ultimo album, una versione acustica che ricercherà nella padronanza vocale di Rkomi una nuova chiave di lettura del progetto, in uscita il prossimo 24 settembre.

La nuova edizione di Taxi Driver e la nudità artistica in Mtv Unplugged

Guardando ai primi nove mesi del 2021, sicuramente "Taxi Driver" di Rkomi risulta uno dei progetti più importanti dell'industria discografica italiana, un processo inarrestabile della penna di Calvairate che ha portato, oltre alla doppia certificazione di platino, un nuovo ruolo dell'artista nella giostra della musica italiana. Anche per questo Mtv ha scelto lui per la registrazione di un Unplugged, lo storico format della Music Television "senza spina". Una decisione che quindi vedrà Rkomi riproporre tutti i successi di "Taxi Driver" senza strumenti elettrici, un alone in acustico che potrebbe sicuramente dare nuova vita al progetto, riproponendo anche in una chiave più intima successi come "Mare che non sei" con Gaia e "Cancelli di Mezzanotte" con Chiello degli Fsk. Una scelta che ha voluto raccontare su Instagram, annunciando anche una sorpresa: "Come sapete con Taxi Driver ho voluto intraprendere un vero e proprio viaggio, ragionando senza confini e facendomi influenzare da ogni genere, presente e passato, segnando le mie scelte artistiche. Con Taxi Driver mi sono messo a nudo e proprio per questo quando ho ricevuto la proposta di fare MTV Unplugged ho accettato senza esitazione".

Rkomi sarà il quarto artista italiano dopo Giorgia, Alex Britti e i Negrita

Infatti la registrazione durante il Mtv Unplugged non sarà solo materiale storico, ma Rkomi ha deciso di riproporlo in una nuova veste, il vero obiettivo del rapper di Calvairate. Sarà infatti registrata una nuova versione di Taxi Driver, che diventerà una riedizione musicale intitolata: "Taxi Driver – Mtv Unplugged" in uscita il prossimo 24 settembre. Il giovane artista ha spiegato di essersi ispirato ai leggendari live di gruppi come Pearl Jam e Nirvana, esibizioni che hanno fatto la storia del format: "Unplugged significa “senza spina” ovvero totalmente senza strumenti elettrici al fine di creare un’atmosfera più intima e suggestiva. Mi sono lasciato ispirare dalle esibizioni di grandi artisti che hanno segnato la storia del rock/pop mondiale come quella dei Pearl Jam o dei Nirvana. MTV Unplugged rappresenta da sempre un momento speciale per gli artisti che vogliono mettersi a nudo, tecnicamente ed emotivamente". Nel frattempo, Rkomi diventerà il quarto artista italiano a partecipare al format, dopo Giorgia nel 2005, Alex Britti nel 2007 e in contemporanea con i Negrita.