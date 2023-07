Sfera Ebbasta lascia il concerto dopo un’invasione di palco: alcuni fan stanno diventando un problema Sempre più casi, nazionali e internazionali, di cattiva condotta del pubblico, attraverso invasione dei palchi e lanci di oggetti, mettono in mostra una pericolosa casistica nel 2023. Solo nelle ultime ore, le vittime sono state Geolier e Sfera Ebbasta.

Sta accadendo sempre più spesso di poter osservare concerti interrotti dall'intervento della sicurezza sul palco: solo nelle scorse ore, durante la data a Francavilla al Mare, di Sfera Ebbasta, un fan ha invaso il palco cercando di strappare il microfono dalle mani del rapper di Cinisello. Un episodio che non ha avuto effetti sull'andamento dell'esibizione di BRBQ, ripresa alcuni secondi dopo, ma che sottolinea come il numero di casi di cattiva condotta del pubblico stia emergendo.

Nei minuti successivi all'arrivo del fan sul palco che gli ha strappato il microfono dalle mani, Sfera Ebbasta si rivolge al personale di sicurezza, intimandogli di aver un maggior controllo della situazione, mimando al pubblico anche il gesto della dormita, alludendo al grado di attenzione. Quasi al termine della canzone, infastidito dalla situazione, il rapper si è allontanato dal palco, abbandonando il concerto.

Facendo un passo indietro di alcuni giorni, una delle star mondiali del corrido come Peso Pluma, autore dell'album da record Genesis, era stato salvato dalla sicurezza, dopo che un fan era salito sul palco per cercare un contatto con l'artista. Il tutto era avvenuto quasi a fine concerto, con Peso Pluma e la sua band che si stavano esibendo a Palm Desert in California. Lì la sicurezza aveva allontanato con una spinta il fan, quasi costringendolo alla caduta dal palco, con le casse come unico riparo. Il cantante aveva prontamente ripreso il fan che stava per cadere, aiutandolo ad alzarsi e accompagnandolo vicino alla sicurezza, dopo un lungo abbraccio. Ciò che può sembrare un tentativo di restituire affetto e calore da parte dei fan al cantante è in realtà un episodio controverso che potrebbe danneggiare lo stesso pubblico presente: basti pensare a ciò che è accaduto a Geolier a Palermo, con l'annullamento della data, dopo che i fan avevano invaso il palco per una foto.

A inizio mese, un episodio simile era avvenuto anche a Blanco. Durante la sua prima esibizione allo stadio Olimpico di Roma, nel tour degli stadi che lo avrebbe portato a suonare anche a San Siro, Blanco aveva deciso di cantare in mezzo al pubblico il suo singolo Lacrime di Piombo. Una scenografia live che ha sorpreso il pubblico dello stadio romano, non solo in termini positivi. Infatti, la corsa di Blanco venne interrotta alla fine del brano da un "placcaggio" dei fan, che lo hanno circondato in una delle aree laterali al palco.

La riflessione sul comportamento di una fascia numericamente minima di fan, che più volte hanno messo in mostra atteggiamenti violenti durante i concerti, passa anche attraverso il lancio di oggetti sul palco. E se inizialmente la tipologia di oggetti sembrava ruotare attorno a fiori, maglie, souvenir o reggiseni, il "gioco" sembra esser arrivato al livello successivo. Alcuni casi hanno mostrato quanto gli smartphone siano diventati un oggetto da lanciare durante i live, in attesa di una registrazione di un video da parte dell'artista per poi esser restituito: uno dei casi più celebri è ciò che è avvenuto al Tim Summer Hits a Bresh, che ha cercato di restituire (integro) il cellulare al suo fan.

Ma il lancio di oggetti non sembra avere un fine positivo: basti pensare agli innumerevoli casi di pezzi di ghiaccio lanciati nei club, come accaduto a Diss Gacha durante un concerto a Reggio Calabria a giugno. Ma la creatività del pubblico sembra aver superato l'immaginazione della sicurezza, come accaduto a Drake nelle scorse ore quando, durante il suo concerto al Barclays Center è stato raggiunto da un vaporizzatore. O come quando, solo due settimane fa, durante il suo concerto a Chicago, era stato colpito da un cellulare sul braccio. Peggio era andata a Bebe Rexha a New York, che era stata raggiunta da uno smartphone nell'occhio.

Per adesso, pochi artisti hanno alzato la voce nei confronti del pubblico e di questo atteggiamento violento nei loro confronti. Adele, in uno dei suoi ultimi concerti al Palace Hotel e Casinò di Las Vegas, ha cercato di ironizzare presentandosi sul palco con uno spara magliette, prima di aggiungere con ironia: "Avete notato che ultimamente le persone hanno dimenticato le buone maniere ai concerti e hanno cominciato a tirare cose sul palco? Vi sfido a tirare qualcosa e vi ucciderò. Smettetela di tirare cose agli artisti".