Blanco è il più giovane artista a essersi esibito in uno stadio: come ha conquistato l’Olimpico Blanco, dopo il successo di Blu Celeste e Innamorato, oltre alla vittoria di Sanremo 2022 con Brividi con Mahmood, è diventato il più giovane artista a essersi esibito in uno stadio.

A cura di Vincenzo Nasto

Blanco 2023, foto di Roberto Panucci

A 20 anni, 4 mesi e 23 giorni, Blanco è diventato l'artista più giovane a essersi esibito in uno stadio italiano, nelle scorse ore all'Olimpico di Roma. Il cantante in soli 4 anni è riuscito a conquistare 60 dischi di platino e quattro dischi d'oro, oltre a vincere il Festival di Sanremo 2022 con Brividi e ad aver partecipato con Mahmood all'Eurovision Song Contest di Torino. L'autore di Calvaggese della Riviera, in provincia di Brescia, si è esibito ieri sera davanti ai 40mila spettatori dello stadio romano, anticipando anche un po' le vesti scenografiche e musicali che verranno riproposte allo stadio San Siro di Milano, il prossimo 20 luglio. L'autore di Blu Celeste e Innamorato è stato protagonista di alcuni highlight sul palco enorme dello stadio: 29 brani in scaletta, ma soprattutto messaggi d'amore alla città romana che l'ha conquistato sin da piccolo.

Blanco 2023, foto di Roberto Panucci

"Mi sono sempre voluto sentire parte di Roma, anche se non sono nato qui. È una città troppo importante per me. Vedervi qui mi rende la persona più felice del mondo. Io sono qui per voi, voi per me: siete la mia famiglia". La prima dichiarazione d'amore di Blanco alla città romana arriva alcuni brani dopo l'ingresso sul palco con Anima Tormentata: un coro di cinquanta voci a riprodurre in chiave operistica la canzone contenuta in Innamorato. Non sarà l'unica dedica alla città e ai suoi fan, come quando ricorda, dopo le prime lacrime sul palco, il suo passato in pizzeria, come fatto alcune prima fa su Instagram: "Mi sto trattenendo, ma vi viene da piangere. Io lavoravo in pizzeria e vedere tutto questo è incredibile: quando mi chiedono come mi sento a essere diverso, io rispondo che non lo sono, che sono te che sei qua sotto al palco. E vi dico: se una cosa la volete, la ottenete". Il tutto ripreso e ripostato dai fan su TikTok.

Blanco e Lazza 2023, foto di Roberto Panucci

Ed è proprio lì che il concerto, diviso in quattro atti, vive di una sua propria luce. Perché tra i video dei fan è possibile ritrovare anche l'arrivo di Lazza sul palco per Bon Ton e quello di Mace per La canzone nostra, ma soprattutto la corsa del cantante in mezzo al pubblico su Lacrime di piombo. Dopo essere sceso dal palco per cercarne l'abbraccio, Blanco viene placcato nel prato dai fan, a cui ricorda poco dopo: "Mi avete quasi rotto un braccio, ma a me piace stare con voi, in mezzo a voi". Quasi alla fine del concerto, Blanco riprende le note di Mi fai impazzire, la canzone con Sfera Ebbasta ad aver conquistato otto dischi di platino. Nel ritornello si rivolge al pubblico e avverte: "Vi ricordate Sanremo, vero?". Da lì inizia a prendere a calci la scritta in polistirolo costruita dietro di lui sul palco, anche cadendo: questa volta, le rose sono state risparmiate.