Dopo il successo con Quevedo e Shakira, torna Bizarrap con Peso Pluma: testo e traduzione Peso Pluma è il nuovo protagonista del format del producer Bizzarrap, dopo Queved e Shakira: con lui arriva il Bzrp Music Sessions, Vol. 55. Qui testo e traduzione.

Dalla Spagna al Messico, passando per la Colombia: è questa la strada che ha condotto il producer argentino Bizarrap a diventare uno dei nomi più caldi in tutto il mondo. Basti pensare agli ultimi episodi del suo format online BZRP, che hanno visto la partecipazione di Quevedo e Shakira, oltre 2 miliardi di visualizzazioni su YouTube. Nelle ultime ore, annunciato lo scorso 30 maggio, è stato pubblicato il nuovo episodio della saga: si tratta di Bzrp Music Sessions, Vol. 55 con l'artista messicano Peso Pluma. Rispetto ai recenti episodi, con Peso Pluma, le melodie elettroniche di Bizzarrap si fondono con il corrido, la ballad popolare messicana, raccontando i giorni successivi di un addio alla fine della relazione.

Il testo di Bzrp Music Sessions, Vol. 55

¡Ay!

¡Bi-Bizarrap!

¡Yee-hah-hah-ay!

Sigo aquí

Ando varias noches sin dormir

Estoy pedo, no te vo'a mentir

Le hablé a otra morrita al deducir que te perdí

Y ya no hay más

Cosas que contigo quiero hablar

Con otra piel yo te vo'a olvidar

De mi mente yo te vo'a sacar

Y ya nos verán pistear

Pura cadena gruesa y las plebitas son del Instagram

Diamantón llevo en mi Glock

Patek Phillippe es mi reloj (Wuh)

Yo sé qué tanto me costó

Y ahora navegamos por LA

Y pa' Sinaloa me voy también

Y las champañitas saben bien (Bien, eh)

Así nomás, compa Biza

Hasta Argentina, viejillo, ¡chau!

Pura doble P

Arriba los corridos

¡Yih-yih-yih! ¡Ayayai!

Sigo aquí

Seguiré yo sin poder dormir

Todo ha cambia'o cuando te fuiste de aquí

Ya me prometí no repetir

Y ya será

Muy tarde pa' cuando quieras más

Tú solita tienes que aceptar

En mis brazos ya no vas a estar

Y ya nos verán pistear

Pura cadena gruesa y las plebitas son del Instagram

Diamantón llevo en mi Glock

Patek Phillippe es mi reloj (Wuh)

Yo sé qué tanto me costó

Y ahora navegamos por LA

Y pa' Sinaloa me voy también

Y las champañitas saben bien (Bien, eh)

Fierro, a la verga, viejillo

Pura doble P, ¡ay, ay!

¡Fierro, a la verga!

La traduzione di Bzrp Music Sessions, Vol. 55

Ay!

Bi-Bizarrap!

Yee-hah-hah-ay!

sono ancora qui

Sono stato insonne per diverse notti

Sono ubriaco, non mentirò

Ho parlato con un'altra ragazza quando ho capito di averti perso

Non ci sono più

Cose di cui voglio parlarti

Ti dimenticherò con un altro corpo

Ti toglierò dalla mia mente

E ora ci vedranno bere

Catene pesanti e ragazze da Instagram

Un grosso diamante sulla mia Glock

Patek Phillippe è il marchio del mio orologio (Wuh)

So quanto è costato

Ora stiamo attraversando Los Angeles

E a Sinaloa ritornerò anch'io

E lo champagne ha un sapore così buono (così buono, eh)

Proprio come mio fratello Biza

In Argentina, amico mio, yah!

Pura doppia P

Sono ancora qui

E ancora non riuscirò a dormire

Tutto è cambiato quando te ne sei andata

Mi sono ripromesso di non ripetere

Sarà troppo tardi quando vorrai di più

Dovrai accettare che

Non sarai più tra le mie braccia

E ora ci vedranno bere

Catene pesanti e ragazze da Instagram

Un grosso diamante sulla mia Glock

Patek Phillippe è il marchio del mio orologio (Wuh)

So quanto è costato

Ora stiamo attraversando Los Angeles

E a Sinaloa ritornerò anch'io

E lo champagne ha un sapore così buono (così buono, eh)

Andiamo, amico

Pura doppia P, ay, ay!

Andiamo, cazzo!

Il significato di Bzrp Music Sessions, Vol. 55

Se la pubblicazione con Shakira era arrivata proprio nei giorni successivi alla fine della relazione della cantante con l'ex calciatore Gerard Piqué, anche questa volta Bizarrap sceglie il momento giusto per coinvolgere il giovanissimo Peso Pluma nella BZRP Music Sessions #55. Infatti il giovane cantante, ormai un'icona messicana per aver portato il corrido in cima alle classifiche nazionali e non solo con il brano Ella Baila Sola, oltre 450 milioni di stream su Spotify, adesso punta al riconoscimento internazionale. Solo un anno fa, Hassan Kabande, il vero nome del cantante messicano, passava quasi inosservato in America Latina, una condizione cambiata dalla pubblicazione di El Belicòn. All'interno di BZRP Music Sessions #55 è possibile notare i riferimenti al Messico e al modo in cui la musica lo sta portando allo step successivo, quando canta: "Ora stiamo attraversando Los Angeles e a Sinaloa ritornerò anch'io, lo champagne ha un sapore così buono".