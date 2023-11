Sfera Ebbasta annuncia l’uscita di X2VR: la tracklist e l’inedito che campiona i Club Dogo La $€ Special Night di Sfera Ebbasta porta in dote due novità: il titolo dell’album X2VR e l’inedito Lacrime, che campiona Vida Loca dei Club Dogo.

A cura di Vincenzo Nasto





Sfera Ebbasta, foto di Francesco Pandroni e copertina di X2VR di Lorenzo Villa

A poche ore dalla $€ Special Night, annunciata negli scorsi giorni da Sfera Ebbasta, il cantante ha rivelato sul suo profilo Instagram la data d'uscita, la copertina e la tracklist del suo nuovo album, senza alcun riferimento alle collaborazioni: il prossimo 17 novembre uscirà X2VR. Dodici brani faranno parte del disco, il secondo episodio dell'iconico esordio discografico di Sfera Ebbasta e Charlie Charles nel 2015, pubblicato prima in free download e poi ripubblicato da Roccia Music. In copertina, scattata da Lorenzo Villa in bianco e nero, è possibile vedere Sfera Ebbasta e suo figlio ritratti di spalle, a torso nudo davanti a un microfono. Solo qualche ora fa, proprio Sfera Ebbasta aveva annunciato che l'album sarebbe uscito "prima di quanto pensiate", prima di lasciare il palco al dj set di Finesse. All'Allianz Cloud di Milano infatti, si era tenuta la $€ Special Night, in cui oltre al titolo del nuovo album, era stata svelata Fragile, uno degli inediti del nuovo progetto. A incuriosire i fan, la presenza del sample di uno storico brano del rap italiano: Vida Loca, contenuto nel disco d'esordio dei Club Dogo Mi Fist.

Il ritorno con X2VR e le prime collaborazioni

Come annunciato sul suo profilo Instagram negli scorsi minuti, Sfera Ebbasta ritornerà il prossimo 17 novembre con il suo quinto album in studio X2VR. Dopo aver spoilerato nelle scorse settimana la presenza di Lazza, lasciando un piccolo snippet su TikTok di G63, adesso bisognerà capire invece in quale delle canzoni annunciate ci sarà Anna. La giovane cantante di La Spezia ha pubblicato sul suo profilo TikTok una strofa negli scorsi giorni, in cui sono chiari i riferimenti a Sfera Ebbasta. Non potrebbero essere finite le collaborazioni all'interno del progetto, anche se non ancora annunciate: potremmo avere novità nei prossimi giorni d'avvicinamento all'uscita. C'è un concitato desiderio del pubblico di ascoltare un nuovo progetto di Sfera Ebbasta, come si è potuto notare durante la $€ Special Night all'Allianz Cloud di Milano. Questa diviene ancora più "pressante" quando parliamo della sua immagine pubblica: la scommessa su un immaginario indipendente proveniente dal passato non potrà che alzare ancora di più l'asticella per l'artista di Cinisello.

La tracklist di X2VR

Ecco la tracklist del nuovo album di Sfera Ebbasta X2VR, in uscita il prossimo 17 novembre:

1. Fragile

2. Ciao Bella

3. G63

4. VDLC

5. Anche Stasera

6. Momenti No

7. Milano Bene

8. 3uphon

9. Complicato

10. Gol

11. Calcolatrici

12. 15 piani

Il tributo a Vida Loca dei Club Dogo nell'inedito Fragile

"Sono la voce di strada: racconto com'è che va, la voce stonata, do voce a chi non ne ha, la voce distorta, un grido di voce roca, racconto la vida loca". L'album è Mi Fist, disco d'esordio dei Club Dogo, e Vida Loca formalizza ciò che la band milanese riuscirà a instaurare con il proprio pubblico nei successivi 20 anni. Un racconto esplicito, una diversificazione stilistica dal rap italiano anni 90 e 2000, che li renderà un punto di riferimento culturale italiano. Per chi avesse dei dubbi, basti pensare ai 10 Forum D'Assago riempiti in poco più di 48 ore dall'uscita dei biglietti per il prossimo aprile/marzo 2024. Ma se c'è un segno distintivo di ciò che i Club Dogo hanno prodotto culturalmente nel paese è anche l'influenza sulla "nuova" generazione musicale. Potremmo raccontare dei sample, in effetti. Solo negli ultimi anni, c'è chi come Nitro ha ripreso Falsi Leader nel suo 0, o Frah Quintale che ha campionato LLCD Ladies Loves Club Dogo nel suo singolo Chanel. Ma avvicinandosi ancora di più alla scena hip hop, i più recenti tributi sono Puro Sinaloa di Ernia, Tedua, Rkomi e Lazza che riprende Puro Bogotà, ma anche Prodotto di Night Skinny che campiona No More Sorrow della band milanese. Alla lista possiamo aggiungere, dopo ieri sera, un altro brano: Vida Loca è stato campionato in Fragile, l'inedito di Sfera Ebbasta presentato durante la $€ Special Night.

Il listening party che non è stato un listening party

Sì perché se c'è un aspetto necessario da approfondire per la opening night di Sfera Ebbasta all’Allianz Cloud di Milano, con i 5mila biglietti gratuiti distribuiti in poche ore, è la vera e propria mancanza di un ascolto dei brani del prossimo album. Anche perché chi è arrivato sul posto con la prospettiva di un corposo listening party del prossimo disco, cercando una correlazione con ciò che è avvenuto per Kanye West per la presentazione di Donda, non è stato accontentato. La costruzione dello spettacolo infatti, non ha previsto un racconto millesimale sul making of di X2VR, titolo annunciato attraverso il merch e i display dell'arena. Anzi l'esibizione di Sfera Ebbasta sul palco è durata poco più di 20 minuti, in cui l'autore di Cinisello ha cercato di restituire un appeal street, un topos che è apparso in maniera scarna nel suo ultimo album Famoso.

Dall'esordio con XDVR al nuovo album X2VR

E allora anticipato da un lungo dj set di Shablo, Sfera Ebbasta si è mostrato al pubblico con un brano per ogni album del passato. Manco a dirlo, XDVR (traccia omonimo del disco d'esordio da leggere "Per davvero") è la prima scelta, seguita poi da Visiera a becco da Sfera Ebbasta, Tran Tran da Rockstar e Tik Tok da Famoso. Poco prima di abbandonare il palco, c'è stato anche lo spazio per l'inedito Fragile, che campiona Vida Loca dei Club Dogo, unico brano spoilerato durante la $€ Special Night. L'annuncio del secondo episodio di XDVR, che potrebbe avere ancora la direzione artistica di Charlie Charles come per il disco d'esordio, è una catapulta nostalgica che potrebbe avere effetti polarizzanti sul pubblico. C'è chi da una parte potrebbe contestare la diversa natura dei due progetti, con XDVR pubblicato prima in free download e poi ripubblicato da Roccia Music, come biglietto da visita per la musica trap in Italia. Al suo interno, anche coloro che si sarebbero presi la scena come Izi e Tedua in Mercedes Nero. Dall'altra parte l'eccitazione provocata nel pubblico, anche per un effetto rappresentativo del ritorno al passato, legata anche alle riprese nel quartiere di Cinisello a Milano, potrebbe ancora di più affinare l'hype nei confronti di un progetto molto atteso, in uscita il prossimo 17 novembre.

La curiosità di Tedua sulla $€ Special Night e sull'uscita di X2VR

E si parla di pubblico anche per una chiara sovrapposizione avvenuta nelle scorse ore, durante la $€ Special Night. Perché, se Sfera Ebbasta ha lanciato all'Allianz Cloud di Milano la sua opening night del disco, a pochi chilometri di distanza, c'era Tedua che chiudeva il suo tour autunnale al Forum D'Assago con l'annuncio della prima partecipazione italiana come headliner agli I-Days di Milano nel 2024, ma anche con Il paradiso – Atto finale, proseguimento de La Divina Commedia. Proprio Tedua, sul palco, ripreso dai suoi fan durante la traccia Hoe, in collaborazione con Sfera Ebbasta, ha chiesto al pubblico: "Qualcuno sa cosa ha spoilerato Sfera stasera? Sono curioso anche io, ca**o. Ci dovrebbe essere una sorpresa". Innegabile quanto il pubblico e i player della scena siano irrimediabilmente curiosi di ciò che Sfera potrebbe portare nel game, autodefinendo un nuovo status e un nuovo obiettivo da raggiungere per chi "gioca" nello stesso campionato.