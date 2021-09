Ricoperto d’acqua nella piscina più profonda d’Italia: Blanco presenta “Blu celeste” su TikTok Non poteva che sorprendere nella sua prima esibizione dal vivo di “Blu Celeste”: Blanco, in un concerto in esclusiva per TikTok nella terza piscina più profonda al mondo, si è divertito a cantare sette brani del suo disco d’esordio, che nel frattempo in una sola settimana è riuscito a essere certificato disco d’oro.

A cura di Vincenzo Nasto

Dalla collaborazione con la Maison Valentino alla piscina più profonda d'Italia di Montegrotto Terme, Blanco sta conquistando sempre di più il pubblico anche grazie agli immaginari costruiti attorno alla sua musica, all'incredibile energia dei suoi live che, anche in acustico, riescono a raccogliere consensi, soprattutto sui più giovani, come ha mostrato la presentazione del suo "Blu Celeste" in esclusiva su TikTok. A certificare il suo esordio discografico ci hanno pensato i tanti stream nella prima settimana, che hanno reso "Blu Celeste" disco d'oro in una sola settimana, con Blanco arrivato ad accumulare oltre 140 milioni di stream in digitale e 100 milioni di views su Youtube. Se pensate sia ancora una meteora, i numeri parlano di ben altro.

La presentazione sott'acqua in esclusiva su TikTok

In esclusiva per TikTok, per la prima presentazione live del suo disco d'esordio "Blu Celeste", Blanco ha pensato di farlo in uno dei luoghi più suggestivi d'Italia. Esattamente a Padova, Blanco si esibito nella galleria lunga 13 metri che attraversa la Y-40 di Montegrotto Terme, la piscina più profonda d'Italia e la terza più profonda al mondo. Accompagnato dal produttore Michelangelo, il cantante di Calvagese si è esibito con sette brani, raccontati dalla regia di Antonio Giampaolo: "Notti in bianco", "Blu celeste", "Figli di puttana", "David", "Paraocchi", "Sai cosa c’è", "Mezz’ora di sole". All'esterno della galleria, a osservare l'esibizione dell'artista, un pubblico di sub che si è goduta l'esibizione durata oltre 20 minuti del cantante. Nel frattempo, Blanco continua a conquistare il plauso dalla critica anche per i risultati raggiunti in streaming dal disco nella prima settimana: basti osservare il primo weekend di ascolti, dove "Blu Celeste" ha da subito conquistato le classifiche, diventando il terzo album d'esordio più ascoltato al mondo su Spotify.

Il terzo disco d'esordio più ascoltato al mondo

Ma se i 140 milioni di streaming nei primi giorni avevano sorpreso tutti, era quasi attesa da tutti la prima certificazione dell'album, arrivata nelle ultime ore dalla FIMI. Infatti "Blu Celeste" è stato certificato disco d'oro e 10 singoli del progetto riempiono le prime 10 posizioni della classifica singoli Fimi. Oltre a questo, scalzando "Taxi Driver" del collega di Calvairate Rkomi, Blanco ha conquistato anche la prima posizione tra gli album più venduti della settimana con "Blu Celeste". Sicuramente una delle sorprese del 2020 e del 2021, Blanco è riuscito a cogliere l'onda dell'immaginario punk della nuova scena italiana, con i Maneskin a far da apripista, dialogando anche apertamente con l'immaginario hip hop, il nuovo mainstream del Bel Paese. Una mossa che lo ha posto come risposta culturale al progresso musicale, ma soprattutto come personaggio multimediale in grado di proporsi in più sfaccettature e piattaforme, non ultima l'esibizione su TikTok, che come accaduto con la Maison Valentino, riesce a imporre il dualismo tra la compostezza dell'ambiente circostante e l'esplosività del suo approccio musicale.