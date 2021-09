Il dominio di Blanco delle classifiche: 10 su 10 nei singoli e Blu Celeste primo tra gli album Blanco ha conquistato le classifiche degli album, dei singoli e dei vinili di questa settimana. Non era difficile immaginare che il rapper, una delle sorprese del biennio 2020/2021, conquistasse le prime posizioni delle classifiche FIMI, grazie al suo album d’esordio “Blu Celeste”, con 10 canzone nelle prime dieci posizioni.

A cura di Francesco Raiola

Blanco ha conquistato le classifiche degli album, dei singoli e dei vinili di questa settimana. Non era difficile immaginare che il rapper, una delle sorprese del biennio 2020/2021, conquistasse le prime posizioni delle classifiche FIMI, grazie al suo album d'esordio "Blu Celeste". Da un anno il suo nome è uno dei più seguiti del panorama musicale italiano, da quando Island ha deciso di puntarci molto e dopo i primi singoli è arrivata l'esplosione de "La canzone nostra" (che comunque arrivava dopo il successo di "Notti in bianco"), canzone di Mace che lo ha visto duettare con Salmo. Da quel momento il cantante è diventato una sorta di Re Mida della discografia, riuscendo a scegliere i progetti migliori e lavorando a un album che non ha deluso le aspettative.

In testa tra gli album

"Blu Celeste" ha da subito conquistato le classifiche, diventando il terzo album d'esordio più ascoltato al mondo su Spotify e totalizzando in pochi giorni 140 milioni di stream realizzati sulle piattaforme digitali e 98 milioni di views su YouTube che gli hanno anche permesso di esordire in testa alla classifica degli album FIMI, tenendosi alle spalle due long seller come "Taxi Driver" di Rkomi e l'album omonimo di Madame (che ha uno dei duetti proprio col rapper). Giovanissimo, con un'attitudine punk che unisce a un lato melodico spiccato, anche grazie alle produzioni di MICHELANGELO (come si sente nei tag iniziali di tutti i suoi pezzi), Blanco ha conquistato in pochissimo tempo un'attenzione enorme, oltre che risultati numerici di rilievo, come i 12 dischi di platino, destinati a salire nelle prossime settimane.

Alla conquista della classifica dei singoli

Anche la classifica dei singoli è stata invasa dai suoi brani: le prime dieci posizioni, infatti, sono canzoni sue, nove delle quali nell'ultimo album, a cui si aggiunge "Tu mi fai impazzire", hit cantata con Sfera Ebbasta ma che non è stata inclusa nel suo album, per questione di coerenza artistica (voleva che le canzoni rappresentassero il suo percorso artistico e quello del suo producer, appunto, mentre in quella canzone c'è il feat di Sfera alla voce e di Greg Willen alla produzione). Una scelta, questa, coraggiosa che non ha intaccato, comunque, la conquista delle prime posizioni della classifica con "Blu Celeste" in prima posizione, davanti a "Mi fai impazzire", poi "Paraocchi" in terza posizione, seguita da "Sai cosa c'è" e "Lucciole".

Il concerto sott'acqua su TikTok

La corsa social di Blanco ha conquistato anche TikTok, dove si è tenuto un concertyo speciale. Il cantante, infatti, ha tenuto un live in cui ha cantato alcuni brani dell'album sott'acqua, circondato da un pubblico equipaggiato di mute e ossigeno. L'evento si intitola "Blu Celeste – Underwater Live Session", è stata diretta e prodotta da Antonio Giampaolo per Maestro Production, e realizzata presso Y-40, la piscina di acqua termale più profonda del mondo.