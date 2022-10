Prima del servizio di leva militare, Jin dei BTS pubblicherà il suo primo singolo solista A poche ore dall’annuncio della partenza per il servizio di leva militare, Jin dei BTS ha confessato che pubblicherà un singolo da solista in collaborazione.

A cura di Vincenzo Nasto

Jin dei BTS 2021, foto di Frazer Harrison per Getty Images

L'annuncio era arrivato sull'ultimo palco che calcherà nei prossimi anni: Jin dei BTS ha annunciato che prima del servizio di leva militare pubblicherà il suo primo singolo solista. Dopo la pausa dei BTS negli scorsi mesi e l'annuncio nelle ultime ore della mancata esenzione del servizio di leva militare, proprio Jin sarà il primo a dover indossare gli abiti militari, servendo la Corea del Sud. Un epilogo impronosticabile fino a qualche mese fa, quando i BTS avevano pubblicato il loro ultimo progetto "Proof", con all'interno il singolo "Yet to come". Il modo in cui il gruppo ha influenzato le tendenze musicali, sorvolando oceani e paesi, non è comunque servito alla band a diventare strumento di soft power nel mondo, com'era capitato in passato per il calciatore del Tottenham Son Heung-min, medaglia d'oro ai Giochi asiatici del 2018.

Pochi giorni fa, al termine di un lavoro di comunicazione e immagine che si è esteso negli ultimi mesi e che ha visto il governo sudcoreano utilizzare l'immagine della band per incentivare la scelta di Busan per il World Expo 2030, i BTS sono saliti sul palco per suonare alcune delle loro canzoni più famose. Un viaggio nei ricordi che ha visto terminare il concerto con le parole di Jin: "Infine, ho qualcosa da dirvi. Diventerò il secondo membro dei BTS dopo J-Hope a pubblicare il mio album. Non è un grande album o altro, è solo un singolo". Un annuncio che ha entusiasmato il pubblico, incuriosito ancora di più dalla possibile presenza di una collaborazione, magari d'oltreoceano: "Ho avuto la possibilità di lavorare insieme a qualcuno che mi è sempre piaciuto, e pubblicheremo assieme questa una nuova canzone. Di recente ho registrato molte cose diverse e ci sono ancora cose da fare. Spero vi piaceranno".

A dare l'ufficialità poi è arrivato il comunicato stampa della BIGHIT MUSIC, che nelle ore pomeridiane del 17 ottobre scorso, ha annunciato l'inevitabile: "BIGHIT MUSIC è orgogliosa di annunciare oggi che i membri dei BTS stanno attualmente portando avanti i piani per svolgere il servizio militare. Jin si è porterà avanti con il suo programma di avvicinamento al servizio di leva militare appena sarà pubblicato il suo singolo da solista alla fine di ottobre". Jin, classe 1992, era il membro dei BTS più vicino al limite d'età per il servizio di leva, e pochi giorni prima di partire potrebbe regalare l'ultimo squarcio prima del 2025, la prima data utile indicata dall'agenzia per il ritorno di tutti i componenti sotto lo stesso tetto. Secondo alcune testate coreane, come il The Korea Herald, ha discusso sulla possibilità di un'ulteriore collaborazione con i Coldplay, dopo la prima avvenuta nel 2021 in "Universe", contenuta nell'ultimo album della band britannica "Music of the Spheres".