Il significato e la traduzione di My Universe, i Coldplay e i BTS raccontando i loro sogni d’amore Dopo “Permission to dance” con Ed Sheeran, i BTS conquistano un altro grandissimo esponente della musica britannica: i Coldplay. Il gruppo inglese ha invitato il collettivo K-Pop per il secondo singolo apripista del nuovo album “Music of the spheres”, chiamato “My Universe”, che anticipa l’uscita del video ufficiale e del documentario del prossimo 26 settembre.

A cura di Vincenzo Nasto

Collidono due mondi, creando un universo spettacolare, infinito, ma soprattutto ricco di colori. Il tentativo, l'esperimento tra i Coldplay e la band K-Pop BTS sembra essere perfettamente riuscito, con il secondo singolo della band britannica "My Universe", che segue "Higher Power", da poche ore pubblicato sulle piattaforme di streaming e che ha già collezionato numeri incredibili. Il brano ha superato i sei milioni di visualizzazioni su YouTube, in attesa del video ufficiale e del documentario, che andrà a raccontare la ricca collaborazione tra i Coldplay e i BTS. Nel frattempo, i due mondi sembrano aver trovato una loro dimensione, soprattutto nel ritornello dove sia Chris Martin che Rm trovano la giusta melodia con: "You, you are my universe and I, just want to put you first".

Da dove nasce la collaborazione

Quando nelle scorse settimane Twitter era stato invaso dalla crew, in pochi riuscivano a credere all'incredibile collaborazione organizzata dai Coldplay con il gruppo K-Pop BTS, che in poche ore avevano pubblicato foto dei due collettivi sulla piattaforma social. Milioni e milioni di interazioni, che davano seguito a piccoli spoiler che nei mesi precedenti avevano invaso il web. Uno dei primi segnali era sicuramente stata l'esibizione del gruppo K-Pop a Mtv Unplugged, quando i sette membri si erano confrontati con una cover di "Fix you" della band britannica. Nei mesi successivi, l'uscita di "Higher Power" per i Coldplay che annunciava anche il nuovo disco "Music of the spheres" e la collaborazione in "Permission to dance" tra i BTS e Ed Sheeran aveva ampliato ancora di più le speranze per un'altra collaborazione internazionale per il gruppo coreano. Poi Megan Thee Stallion e poi finalmente "My Universe", che anticipa l'uscita anche del video musicale e del documentario che uscirà il prossimo 26 dicembre.

Leggi anche Il significato e la traduzione di Take my breath, The Weeknd torna dopo il successo di After Hours

Il significato di My Universe

Si son unite le forze per la conquista di un pubblico, mai così vasto. Stiamo parlando di "My universe", il secondo singolo dei Coldplay che apre le porte all'uscita del nuovo album il prossimo 15 ottobre "Music of the spheres". La particolarità dell'evento è data dalla collaborazione con il gruppo K-Pop BTS, un evento che allarga il pubblico di ascolto per la band britannica a livelli forse mai raggiunti prima. Il brano, annunciato con un piccolo spoiler su TikTok, vede i due collettivi unirsi in una melodia pop trance, con gli acuti di RM nella strofa rappata nella seconda parte del brano, a cui segue il ritornello cantato insieme da Chris Martin e la band K-Pop. Il volo di notte per osservare la propria partner, vederla nei primi attimi quando sorge il sole, ma anche la lotta perché il mondo dice che i due protagonisti vengono da mondi diversi, forse troppo lontani uno dall'altro: tutto questo lo possiamo ritrovare in "My Universe", dove ancora una volta la musica coreana si conferma tra i nuovi fenomeni dell'industria musicale a livello mondiale.

Il testo di My Universe

You (You), you are (You are) my universe

And I (I), just want (Just want) to put you first

You (You), you are (You are) my universe, and I

In the night, I lie and look up at you

When the morning comes, I watch you rise

There's a paradise they couldn't capture

That bright infinity inside your eyes

I fly to you every night (Fly)

Forgetting that it's just a dream

I meet you with a smile (Meet)

Never ending forever, baby

You (You), you are (You are) my universe

And I (I), just want (Just want) to put you first

And you (You), you are (You are) my universe

And you make my world light up inside

Darkness used to be more comfortable for me

Within the long shadows (Eyes)

And they said that we can't be together

Because, because we come from different sides

You (You), you are (You are) my universe

And I (I), just want (Just want) to put you first

And you (You), you are (You are) my universe

And you make my world light up inside

My universe (Do-do, do-do)

My universe (Do-do, do-do)

My universe (Do-do, do-do)

(You make my world)

You make my world light up inside

Make my world light up inside

What brightens me up

Are the stars embroidered with your love

In my universe, you

Make another world for me

Because, you are my stars and my universe

These hardships are just temporary

Always shine bright as you always do

We will follow you through this long night

I fly together with you

When I'm without you I'm crazy

Come hold my hand now

We are made of each other, baby

You (You), you are (You are) my universe

And I (I), just want (Just want) to put you first (To put you first)

And you (You), you are (You are) my universe

And you make my world light up inside

My universe (Do-do, do-do)

You, you are (You are)

My universe (Do-do, do-do)

I, just want (Just want)

My universe

You, you are (You are) my universe, and I

My universe

(Ayy, ayy, ayy, ayy, ayy)

La traduzione di My Universe

Tu (tu), tu sei (sei) il mio universo

E io (io), voglio solo (voglio solo) metterti al primo posto

Tu (tu), tu sei (sei) il mio universo, e io

Nella notte, mento e ti guardo

Quando arriva il mattino, ti guardo alzarti

C'è un paradiso che non potrebbero catturare

Quell'infinito luminoso dentro i tuoi occhi

Volo da te ogni notte (Vola)

Dimenticando che è solo un sogno

Ti incontro con un sorriso (Incontra)

Non finisce mai per sempre, piccola

Tu (tu), tu sei (sei) il mio universo

E io (io), voglio solo (voglio solo) metterti al primo posto

E tu (tu), tu sei (sei) il mio universo

E fai illuminare il mio mondo dentro

L'oscurità era più comoda per me

All'interno delle lunghe ombre (Occhi)

E hanno detto che non possiamo stare insieme

Perché, perché veniamo da parti diverse

Tu (tu), tu sei (sei) il mio universo

E io (io), voglio solo (voglio solo) metterti al primo posto

E tu (tu), tu sei (sei) il mio universo

E fai illuminare il mio mondo dentro

Il mio universo (fai-fa-fa)

Il mio universo (fai-fa-fa)

Il mio universo (fai-fa-fa)

(Tu crei il mio mondo)

Fai illuminare il mio mondo dentro

Fai illuminare il mio mondo dentro

Cosa mi illumina

Le stelle sono ricamate con il tuo amore

Nel mio universo, tu

Crea un altro mondo per me

Perché tu sei le mie stelle e il mio universo

Queste difficoltà sono solo temporanee

Brilla sempre come fai sempre

Ti seguiremo in questa lunga notte

volo insieme a te

Quando sono senza di te sono pazzo

Vieni a tenermi la mano ora

Siamo fatti l'uno dell'altro, piccola

[Ritornello: Chris Martin, Tutti]

Tu (tu), tu sei (sei) il mio universo

E io (io), voglio solo (voglio solo) metterti al primo posto (per metterti al primo posto)

E tu (tu), tu sei (sei) il mio universo

E fai illuminare il mio mondo dentro

Il mio universo (fai-fa-fa)

Tu, tu sei (tu sei)

Il mio universo (fai-fa-fa)

Voglio solo (voglio solo)

Il mio universo

Tu, tu sei (sei) il mio universo, e io

Il mio universo

(Ayy, ayy, ayy, ayy, ayy)