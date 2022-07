Testo e significato di More, dopo la pausa con i BTS, J-Hope vuole di più dalla sua musica Dopo Jungkook con Charlie Puth in “Left and Right”, anche J-Hope dei BTS pubblica il suo primo singolo post-pausa BTS: si tratta di “More”.

A cura di Vincenzo Nasto

J–Hope (Kevin Dietsch/Getty Images)

Solo qualche settimana fa l'annuncio di una pausa dei BTS, che aveva provocato il panico nell'Army del gruppo K-Pop. Invece sono bastati pochi giorni ai membri del gruppo per annunciare nuova musica, come successo a J-Hope, che venerdì 1 luglio ha pubblicato il suo nuovo singolo: "More". Il brano anticipa l'uscita del suo nuovo Lp "Jack in the box" in arrivo il prossimo 15 luglio. L'uscita del progetto anticiperà di qualche settimana lo storico evento del 31 luglio: la partecipazione al Festival Loolapalooza. Infatti J-Hope sarà il primo artista sudcoreano a salire sul palco da headliner di uno dei più importanti festival musicali negli Stati Uniti, dopo aver preso il posto di Doja Cat, che a maggio ha annunciato la sua assenza causa un intervento chirurgico alle tonsille.

Il significato di More

Ma perché un brano come "More"? Il primo singolo di J-Hope dopo la pausa presa con i BTS, seguita anche l'uscita del collega Jungkook, che la scorsa settimana ha pubblicato "Left and Right" con Charlie Puth, è l'ennesima affermazione di crescita personale del cantante. J-Hope vuole di più dalla sua carriera, dalla sua musica, l'ennesima riprova di voler rompere gli schemi, con una sonorità che galleggia tra alternative rock e l'hip hop, che negli ultimi anni aveva fatto le fortune della band sudcoreana. Nella seconda strofa, J-Hope canta del futuro che lo aspetta, tra gli stadi pieni e il pubblico, la sua vera forza: "Lo voglio ancora, lo stadio con i miei fan, voglio raccogliere anche tutti i trofei e i Grammy: la fama, i soldi non sono tutto, lo so già".

Il video ufficiale, che ha già collezionato oltre nove milioni di visualizzazioni su YouTube, mostra J-Hope con una scatola, una citazione al prossimo progetto "Jack in the box": un elemento interessante è anche la versione dark dell'artista, immortalata nel video con il suo viaggio tra un ufficio e un garage, riprendendo un immaginario dei primi anni 2000. J-Hope è cresciuto, dopo 11 anni ha deciso di mostrare un'altra sfumatura del suo personaggio musicale in "More", in attesa di capire cosa uscirà dalla "scatola" il prossimo 15 luglio.

Il testo di More

Yeah I’m thirsty

I need to go surfin’ on the beat

I’m in my element

Soak up the music

Eenie, meenie, miney, moe (Meenie, miney moe)

Dancin’ baby flow

Keep my passion, I gotta go

I’m still (not enough)

Self-learning for 11 years

My highlighting’s my art of learning

Endless studying

I crash and fall to make my art

Still make it move from where I stand

Make it mine, make it right

Somebody’s favorite song again

That’s half my life, the reason for living, the joy of life

Motivated to carry on (Skrrt!)

Bring it all

I'm doing it all

Hah, shout out

I say "more"

Hah, yeah, right

‘Cause I want some more

Hah, shout out

I say "morе"

Hah, yeah, right

‘Cause I want some morе

Kick snare in my ears, hear that hit that

Keep going nonstop, make my mixtape

Get feedback but still get back

Take everything like KitKat, tastes so sweet (Appreciate)

Mutual relationships, so good for me

Pump some gas and I drive to the beat

Watch out everyone, I’m reckless

Drunk in the artistic painting, keep hypin’ up “Dali”

I want it, stadium with my fans, still

Bag all the trophies and Grammys too

Fame, money’s not everything, I already know it

My work makes me breathe, so I want MORE

Inhale, inhale, exhale, exhale

I feel alive

Bring it all

I'm doing it all

Hah, shout out

I say "more"

Hah, yeah, right

‘Cause I want some more

Hah, shout out

I say "more"

Hah, yeah, right

‘Cause I want some more

Yeah I’m thirsty

I need to go surfin’ on the beat

I’m in my element

Soak up the music

Eenie, meenie, miney, moe, ooh (Right?)

Dancin’ baby flow

Keep my passion, I gotta go

I’m still (not enough)

La traduzione di More

Sì, ho sete

Ho bisogno di andare a surfare al ritmo

Sono nel mio elemento

Immergiti nella musica

Eenie, meenie, miney, moe (Meenie, miney moe)

Ballando il flusso del bambino

Mantieni la mia passione, devo andare

Sono ancora (non abbastanza)

Autoapprendimento per 11 anni

L'evidenziazione è la mia arte di imparare

Studiare senza fine

Mi schianto e cado per fare la mia arte

Fallo comunque muovere da dove mi trovo

Fallo mio, fallo bene

Di nuovo la canzone preferita di qualcuno

Questa è metà della mia vita, la ragione di vita, la gioia di vivere

Motivato per andare avanti (Skrrt!)

Porta tutto

Sto facendo tutto

Ah, grida

dico "di più"

Ah, sì, giusto

Perché ne voglio un po' di più

Ah, grida

dico "più"

Ah, sì, giusto

Perché ne voglio un po' di più

Calcia il rullante nelle mie orecchie, ascolta quel colpo

Continua senza sosta, creo il mio mixtape

Ottengo feedback ma torna comunque

Prendo tutto come KitKat, ha un sapore così dolce (apprezza)

Relazioni reciproche, così bene per me

Pompa un po' di benzina e vado a ritmo

Attenti a tutti, sono sconsiderato

Ubriaco nella pittura artistica, continua a gridare "Dali"

Lo voglio ancora, lo stadio con i miei fan

Raccogli anche tutti i trofei e i Grammy

La fama, i soldi non sono tutto, lo so già

Il mio lavoro mi fa respirare, quindi voglio DI PIÙ

Inspira, inspira, espira, espira

mi sento vivo

Porta tutto

Sto facendo tutto

Ah, grida

dico "di più"

Ah, sì, giusto

Perché ne voglio un po' di più

Ah, grida

dico "di più"

Ah, sì, giusto

Perché ne voglio un po' di più

Sì, ho sete

Ho bisogno di andare a surfare al ritmo

Sono nel mio elemento

Immergiti nella musica

Eenie, meenie, miney, moe, ooh (giusto?)

Ballando il flusso del bambino

Mantieni la mia passione, devo andare

Sono ancora (non abbastanza)