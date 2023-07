Loredana Bertè torna in concerto dopo l’operazione: “Sono in ansia, ho paura di salire sul palco” Loredana Bertè è tornata in concerto a due mesi e mezzo dall’operazione: la cantante ha postato un video in cui si diceva in ansia, ma il concerto è andato bene.

A cura di Redazione Music

Loredana Bertè è ripartita in tour dopo l'operazione che l'ha costretta a rinviare il tour teatrale, ma non quello estivo all'aperto. La cantante è salta sul palco a Ravarino, in provincia di Modena, sabato 1 luglio, ritrovando il contatto col pubblico ma non senza provare un po' di ansia, come ha voluto spiegare lei stessa al suo pubblico. Su Instagram, infatti, la cantante ha postato un video in cui racconta cosa vuol dire tornare a cantare dopo questa pausa e dopo l'operazione: "Ciao ragazzi sono molto in ansia perché non mi ricordo niente, come al solito. È troppo tempo che non canto e sono veramente ansiosa". Lo scorso aprile la cantante aveva annunciato che avrebbe dovuto subire un'operazione non prevista fino a quel momento ma che l'avrebbe costretta a un decorso post operatorio che le avrebbe reso impossibile mantenere gli impegni nei teatri.

Bertè ha voluto esprimere tutta la sua ansia: "Tra un po' svengo perché ho paura di salire sul palco, quando, invece, in questi mesi, dopo l'operazione io non vedevo l'ora di salirci, anzi avevo paura che i miei fedelissimi musicisti mi avessero abbandonata e invece ci sono ancora, come il mio staff fantastico – ha detto la cantante -. Ho ripassato un po' di canzoni, però, come al solito, ho paura. Voglio rivolgermi a voi perché senza di voi praticamente io non esisto, quindi mi siete mancati anche voi, tutto il pubblico che mi segue da anni, e che si era preoccupato per l'operazione. Sono guarita e spero di fare una bella figura".

Lo scorso aprile un post sui suoi social aveva fatto preoccupare i fan. L'annuncio dell'operazione, infatti, era stato dato spiegando che Bertè "non è in pericolo di vita e ce l'ha messa tutta per essere con voi ma il dolore fisico è troppo forte e non le consente tutti gli sforzi inerenti viaggi e concerti". Nello stesso post si spiegava proprio che probabilemnte ce l'avrebbe fatta a recuperare per l'estate. Qualche settimana dopo, a seguito dell'operazione, aveva rassicurato i fan: "L’intervento è andato bene e sono in convalescenza. Non vedo l’ora di tornare sul palco", mentre il 18 maggio era tornata a farsi vedere in video spiegando che usciva dall'ospedale per cominciare la riabilitazione.