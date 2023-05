Loredana Bertè rassicura i fan dopo l’operazione: “È andata bene, sono in convalescenza” Loredana Bertè ha rassicurato i fan e in un post sui social ha scritto che l’operazione è andata bene e che adesso è in convalescenza.

A cura di Redazione Music

Loredana Bertè (LaPresse)

Loredana Bertè sta meglio, l'operazione è andata bene, come ha scritto lei stessa sui suoi social. La cantante aveva annunciato il rinvio del suo tour perché avrebbe dovuto sottoporsi a un'operazione importante, al punto che nel post d'annuncio si specificava che la prognosi definitiva sarebbe stata determinata nel post operatorio ma soprattutto un'excusatio non petita, ovvero quel "L’artista non è in pericolo di vita". Fortunatamente tre settimane dopo quell'annuncio Loredana Bertè ha fatto sapere che le cose sono andate bene e che è pronta a tornare sul palco, con le date live che saranno recuperate nel 2024 anche se nel post scrive che tornerà questa estate col "Manifesto Summer Tour". Nel post di rinvio aveva specificato che sperava comunque di tornare in estate.

Nel post pubblicato su Instagram, Facebook e Twitter la cantante ha scritto di suo pugno, a differenza del post precedente che era stato scritto dal suo staff: "Ciao ‘Fenz', sono Loredana. L’intervento è andato bene e sono in convalescenza. Non vedo l’ora di tornare sul palco con la mia super band ed il mio grande staff che amo follemente. Ci vedremo quest’estate con il “Manifesto Summer Tour”. Anche voi mi mancate tanto e mi manca tanto il palco. Non vedo l’ora di ritornarci. A breve altri aggiornamenti. Vi amo. Grazie per il vostro bellissimo video. Loredana 💙 Dita incrociate 🤞 e a presto".

Il 17 aprile la cantante aveva fatto preoccupare i fan annunciando il rinvio del tour e un'operazione urgente a cui sottoporsi: "È con estremo rammarico che dobbiamo comunicarvi che Loredana, dopo una visita chirurgica specialistica di controllo fatta in data odierna, dovrà sottoporsi ad un intervento abbastanza urgente nei prossimi giorni. La prognosi definitiva sarà determinata nel post operatorio, motivo per il quale è stato deciso di rinviare il tour". Il post continuava così: "L’artista non è in pericolo di vita e ce l'ha messa tutta per essere con voi ma il dolore fisico è troppo forte e non le consente tutti gli sforzi inerenti viaggi e concerti. Spera di rivedervi presto, più in forma di prima. Infatti non è esclusa la possibilità di un tour estivo.