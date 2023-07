Tiziano Ferro rassicura i fan: “Non ho paura, mi aspettano due mesi di riposo poi l’intervento” “Non sono in ansia, non ho paura”: così Tiziano Ferro ha rassicurato tutti coloro che si sono preoccupati per lui, dopo avere appreso che dovrà sottoporsi a un intervento per via di un nodulo alle corde vocali.

A cura di Daniela Seclì

Tiziano Ferro è tornato sui social per ringraziare tutti coloro che lo hanno travolto con il loro affetto e la loro vicinanza, dopo che l'artista ha annunciato di avere un nodulo alle corde vocali e di doversi sottoporre a un intervento. Tiziano Ferro ha invitato tutti a non preoccuparsi per lui, perché sta affrontando questo momento con serenità: "Non sono in ansia, non ho paura".

"Ho un nodulo alle corde vocali": Tiziano Ferro travolto dall'affetto dei fan

Tiziano Ferro ha ringraziato tutti coloro che gli hanno espresso vicinanza dopo avere comunicato di avere un nodulo alle corde vocali: "Voglio ringraziarvi per tutta questa ondata d'affetto incredibile, per me è importante. Grazie ai media che mi hanno abbracciato, io ci tengo a queste cose. Ho letto tutti i commenti, voglio rassicurare anche le persone che mi hanno scritto. Non sono in ansia, non ho paura, affronterò questa cosa con tranquillità. Non c'è problema. Per me l'unica cosa importante era fare il tour. Il tour è stato bellissimo, non lo dimenticherò mai. Non dimenticherò mai neanche questa esperienza assurda, che mi ha fatto capire ancora di più quanto vi voglio bene. Vi terrò informati".

Quando dovrà operarsi Tiziano Ferro

Tiziano Ferro, poi, ha spiegato che i dottori lo visiteranno tra un paio di mesi, per decidere la data dell'intervento. Ora è necessario un po' di riposo perché ha sforzato troppo la voce durante il tour:

Leggi anche Il discorso di Tiziano Ferro contro le discriminazioni allo stadio Olimpico di Roma

I dottori per ora hanno detto che vogliono visitarmi perlomeno dopo un paio di mesi di riposo perché adesso, chiaramente, ho sforzato tantissimo la voce. Fra un paio di mesi mi diranno quando fare l'intervento. Io vi terrò informati. So che siete molto preoccupati per me, non lo siate. Andrà bene. Fatemi ringraziare i foniatri che mi hanno aiutato a capire cosa stava succedendo. E un abbraccio alla logopedista che mi ha permesso di andare sul palco ogni volta con una consapevolezza molto precisa. Mi ha aiutato a prendere possesso del mio strumento e sorpassare questo polipo attaccato alla corda vocale.

Quindi ha concluso annunciando delle sorprese in arrivo: "È un periodo nel quale sto preparando delle cose, delle sorprese assurde per me. Una sorpresa arriverà tra poco e mi rende felice. Ma quello che mi rende ancora più felice è ciò che mi avete dato in questi giorni, perché non c'è niente di più importante di una persona che ti chiede come va. O che ti dice: "Metti la salute per prima". Quindi grazie".