Loredana Bertè torna a farsi vedere in video dopo l’operazione: “Posso iniziare la riabilitazione” Loredana Bertè è tornata in video per aggiornare il pubblico sulle sue condizioni di salute dopo l’operazione e dare appuntamento al tour estivo.

Loredana Bertè è tornata a farsi vedere in video dopo l'operazione subita nei giorni scorsi. Tramite il suo staff, infatti, qualche settimana fa la cantante aveva avvisato i fan che era stata costretta a cancellare il tour e rinviarlo a data da destinarsi. Un po' di preoccupazione c'era stata per il modo in cui era stata comunicata l'urgenza dell'operazione perché da subito si specificava che l'artista non era in pericolo di vita, nonostante nessuno lo immaginasse. In questi ultimi mesi Bertè è stata impegnata, oltre a preparare il tour, che sarebbe dovuto partire il 5 marzo dal teatro Repower di Milano anche con The Voice Senior, di cui è ormai un punto fermo.

Se nei giorni scorsi alcuni post avevano specificato che la cantante stesse meglio, questa volta è stata la stessa Bertè che ha voluto avvisare il pubblico che stava bene e così ha creato un video direttamente dall'Ospedale San Raffaello di Milano in cui si mostra con la mascherina per avvisare i fan sul decorso ospedaliero. Con un video selfie, quindi, Loredana Bertè ha tranquillizzato ancora una volta i fan e dato appuntamento per i prossimi concerti: "Ciao, sono Loredana, sono al Sasn Raffaele, sono appena uscita dalla visita di controllo, il chirurgo mi ha detto che finalmente posso iniziare la terapia riabilitativa. Iniziare la terapia è una cosa fondamentale per poter fare tour. Vi aspetto a luglio in tuta Italia, vi prego, venite tutti, vi aspetto. Ciao".

Se il tour teatrale è stato rinviato al 2024, resta, però, quello estivo. La cantante, quindi sarà l'1 luglio a Ravarino (MO), il 6 luglio alla Basko Arena di Genova, il 10 luglio allo Stadio Comunale di Villa Literno (CE), il 27 luglio all'Outlet Summer Festival 2023 di Valmontone (RM) mentre il 10 agosto sarà a Villa Bertelli Forte dei Marmi (LU). Nei giorni scorsi Bertè aveva scritto che "L’intervento è andato bene e sono in convalescenza. Non vedo l’ora di tornare sul palco con la mia super band ed il mio grande staff che amo follemente".